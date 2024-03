Serie C, Virtus Entella-Perugia 5-0

Pesante ko

(DMN) Chiavari – il Perugia di Formisano torna dalla trasferta infrasettimanale in terra ligure con la sconfitta più pesante del suo campionato, abbinata alla peggior prestazione stagionale. Di fatto, i Grifoni non sono mai scesi in campo , concedendo ai liguri importanti occasioni ed il controllo totale dell’incontro. Una sconfitta pesante, alla vigilia di due gare contro altrettante rivali storiche: Ancona e Gubbio.

VIRTUS ENTELLA: 22 De Lucia, 4 Bonini (33′ st 23 Sadiki), 7 Tomaselli (29′ st 92 Santini), 9 Giovannini (23′ st 26 Di Mario), 13 Zappella, 14 Corbari (29′ st 20 Siatounis), 16 Manzi, 24 Lipani, 25 Petermann, 90 Portanova (33′ st 6 Granata), 91 Montevago. A disp: 1 Paroni (GK), 99 Siaulys (GK), 5 Cecchini Muller, 11 Vianni, 19 Valori, 33 Djabi Embalo, 37 Ghio, 77 Parodi. All.: Fabio Gallo

PERUGIA: 12 Adamonis, 5 Angella, 7 Paz (1′ st 4 Iannoni), 11 Seghetti, 23 Lisi (18′ st 86 Giunti), 24 Torrasi, 28 Kouan (1′ st 71 Bozzolan), 33 Agosti (30′ st 96 Viti), 45 Sylla (1′ st 9 Vazquez), 91 Souare, 94 Mezzoni. A disp.: 1 Abibi (GK), 58 Yimga (GK), 3 Cancellieri, 10 Matos, 20 Ricci, 21 Cudrig, 73 Polizzi.. All. Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: Niccolo’ Turrini della sezione di Firenze (Egidio Marchetti di Trento e Vincenzo Abbinante di Bari) IV° UFFICIALE: Davide Gandino di Alessandria.

RETI: 34′ pt, 41′ pt e 20′ st Corbari, 11′ st (rig.) Petermann, 25′ st Montevago