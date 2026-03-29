Serie C, Verre show e gol di Bacchin: il Perugia vince a Pesaro

Il Perugia espugna il “Benelli” e compie un passo pesantissimo verso la salvezza. Nella 34ª giornata del Girone B di Serie C, i biancorossi superano di misura la Vis Pesaro per 1-0 al termine di una gara condotta con autorità, portando a casa il quinto risultato utile consecutivo e, soprattutto, uscendo dalla zona playout grazie al sorpasso su Torres e Carpi.

I grifoni, guidati in panchina dal preparatore atletico Filippo Sdringola per le squalifiche del tecnico Tedesco e del vice Gatti, si è disposta con il 4-2-3-1: Gemello tra i pali; linea difensiva composta da Calapai, Angella, Stramaccioni e Tozzuolo; in mediana la coppia Megelaitis-Tumbarello; sulla trequarti Canotto, Verre e Bolsius a supporto dell’unica punta Montevago.

La gara è stata combattuta ma il Perugia ha dato fin da subito la sensazione di poterla indirizzare. Nel primo tempo i biancorossi sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di un ispiratissimo Verre che si stampa sul palo, episodio che fotografa bene la superiorità ospite nella prima frazione. La Vis Pesaro prova a reagire nella ripresa, affidandosi anche all’ex di turno Nicastro, ma crea meno di quanto sperato, trovando anch’essa un legno nella seconda metà di gara.

A decidere l’incontro è la rete al 37’ della ripresa firmata da Bacchin (su lancio perfetto di Verre), subentrato a Canotto: un gol pesantissimo.

Su tutti brilla Verre, autentico faro della manovra e migliore in campo grazie a una prova maiuscola: qualità, visione e inserimenti continui hanno mandato in difficoltà la squadra di Stellone per tutta la durata del match.

Il successo consente al Perugia di respirare in classifica e guardare con rinnovata fiducia al prossimo impegno: sabato alle 17:30 (vigilia di Pasqua) al “Curi” arriverà la Juventus Next Gen per una sfida delicatissima.