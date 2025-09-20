Serie C, Torres-Ternana 1-1, Dubickas prima sbaglia un rigore poi firma il pari

  • Redazione
  • Settembre 20, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 9

    • (DMN) Sassari – termina in parità la prima partita della presidenza Rizzo. La Ternana di Fabio Liverani sotto nel primo tempo per una rete di Musso, nella ripresa sbaglia un rigore con Dubickas, poi trova il pari con lo stesso numero nove. È il terzo risultato utile consecutivo.

    Torres (3-4-1-2): Petriccione; Fabriani, Idda (Cap.), Mercadante; Scheffer (64′ Zecca), Sala, Masala (61′ Brentan), Nunziatini (82′ Di Stefano); Lunghi (82′ Dumani); Diakitè (69′ Starita), Musso. A disp.: Marano, Giorico, Biagetti, Bonin, Carboni, Zambataro, Stangoni. All.: Michele Pazienza

    Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati (Cap.), Meccariello (64′ Capuano), Maestrelli; Bianay (74′ Romeo), Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (74′ McJannet); Dubickas, Ferrante (74′ Leonardi). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All.: Fabio Liverani

    Arbitro: Nicolò Dorillo (sez. Torino)

    Assistenti: Roberto D’Ascanio (sez. Roma 2), Alessandro Ceci (sez. Frosinone)

    IV Ufficiale: Fabrizio Pacella (sez. Roma 2)

    FVS: Marco Pilleri (sez. Cagliari)

    Marcatori: 43′ Musso (Tor.), 61′ Dubickas (Ter.)

    Share

    Articolo precedente

    Serie C, Ravenna-Perugia 3-2, ripresa da incubo

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....