Serie C, Torres-Ternana 1-1, Dubickas prima sbaglia un rigore poi firma il pari

(DMN) Sassari – termina in parità la prima partita della presidenza Rizzo. La Ternana di Fabio Liverani sotto nel primo tempo per una rete di Musso, nella ripresa sbaglia un rigore con Dubickas, poi trova il pari con lo stesso numero nove. È il terzo risultato utile consecutivo.
Torres (3-4-1-2): Petriccione; Fabriani, Idda (Cap.), Mercadante; Scheffer (64′ Zecca), Sala, Masala (61′ Brentan), Nunziatini (82′ Di Stefano); Lunghi (82′ Dumani); Diakitè (69′ Starita), Musso. A disp.: Marano, Giorico, Biagetti, Bonin, Carboni, Zambataro, Stangoni. All.: Michele Pazienza
Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati (Cap.), Meccariello (64′ Capuano), Maestrelli; Bianay (74′ Romeo), Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (74′ McJannet); Dubickas, Ferrante (74′ Leonardi). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All.: Fabio Liverani
Arbitro: Nicolò Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: Roberto D’Ascanio (sez. Roma 2), Alessandro Ceci (sez. Frosinone)
IV Ufficiale: Fabrizio Pacella (sez. Roma 2)
FVS: Marco Pilleri (sez. Cagliari)
Marcatori: 43′ Musso (Tor.), 61′ Dubickas (Ter.)
