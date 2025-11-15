Serie C, Torres-Perugia 1-1, terzo pari consecutivo

(DMN) Sassari – il Perugia di Giovanni Tedesco non riesce a ritrovare la vittoria in trasferta che manca da oltre un anno, ma allunga comunque la striscia positiva pareggiando 1-1 in casa della Torres in un match intenso e combattuto, valido per la 13ª giornata di Serie C. I grifoni, compatti e ordinati, riescono a rispondere al vantaggio rossoblù sfruttando un episodio nella ripresa.
TORRES : 12 Zaccagno, Idda 14, 23 Antonelli, 3 Mercadante, 4 Brentan, 10 Mastinu (69′ Giorico) , 27 Zamabataro, 16 Sala, 11 Diakite (72′ Musso), 7 Di Stefano (69′ Lunghi), 70 Starita (83′ Fabriani).
A disp: 22 Marano, 1 Petriccione, 24 Giorico, 5 Biagetti, 32 Lattanzio, 26 Dumani, 25 Bonin, 8 Masala, 20 Lunghi, 30 Fabriani, 9 Musso, 21 Carboni, 73 Stivanello, 6 Nunziatini.
Allenatore Marco Sanna
PERUGIA : 1 Gemello, 5 Angella, 6 Giunti (83′ Joselito), 9 Montevago, 11 Bacchin (65′ Kanoutè), 20 Tumbarello (78′ Broh), 24 Torrasi, 26 Calapai, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis.
A disp: 12 Moro, 22 Vinti, 4 Joselito, 7 Kanoutè, 15 Dell’Orco, 17 Terrnava, 21 Broh, 29 Ogunseye, 30 Giardino, 98 Giraudo.
Allenatore: Giovanni Tedesco
Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze
Assistenti: Daniel Cadirola di Milano – Vittorio Consonni di Treviglio
Quarto ufficiale: Alessandro Colelli di Cagliari
Marcatori: 41′ Starita (T), 55′ Brentan Aut. (P)
Ammoniti: 45+1′ Starita (T), 50′ Antonelli (T), 81′ Tozzuolo (P), 85′ Musso (P), 90’+2′ Angella (P)
