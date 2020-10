Serie C, Ternana-Foggia 2-0

Partipilo e Falletti esorcizzano i satanelli

(DMN) Terni – terza vittoria consecutiva per la Ternana di Cristiano Lucarelli che al ‘Liberati’, con l’ennesima prestazione convincente, ha battuto il neopromosso Foggia di Marco Marchionni per 2-0 mantenendo la vetta della classifica del girone C.

Lucarelli ha scelto ancora il 4-2-3-1 con Iannarilli tra i pali, capitan Defendi Kontek, Boben e Frascatore dietro, Palumbo e Proietti i mediani con Partipilo, Falletti e Furlan alle spalle di Vantaggiato. Marchionni ha invece optato per il 3-4-1-2 con Fumagalli in porta Germino l’ex Gavazzi, e Agostinone in difesa, Kalombo, Vitale, Raggio Garibaldi e Ndaye a centrocampo con Curcio alle spalle di D’Andrea e Dell’Agnello.

La Ternana ha sbloccato la gara al 21′ con Partipilo bravo a battere Fumagalli dopo aver ricevuto palla da una serie fortunosa di rimpalli.

Il sigillo sulla gara é arrivato al 24′ della ripresa con un Calcio di rigore trasformato da Falletti e concesso per un atterramento in area di Kalombo ai danni di Torromino.

Nel prossimo turno, l’ottavo, la squadra di Lucarelli ospiterà ancora al ‘Liberati’ il Catanzaro. La gara é in programma domenica 1 novembre alle 15.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Kontek, Boben, Frascatore; Palumbo, Proietti (26′ st Paghera); Partipilo (26′ st Damian), Falletti (31′ st Suagher), Furlan (12′ st Torromino); Vantaggiato (12′ st Raičević). A disp.: Vitali, Mammarella, Ferrante, Russo, Peralta, Laverone, Salzano. All.: Cristiano Lucarelli

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germino, Gavazzi, Agostinone (Cap); Kalombo, Vitale (33′ st Balde), Raggio Garibaldi (26′ st Morrone), Ndaye (27′ pt Di Masi); Curcio; D’Andrea, Dell’Agnello (27′ pt Garofalo). A disp.: Mascolo, Salvi, Di Jenno, Lucarelli, Aramini, Pompa, Naessens, Regoli. All.: Marco Marchionni

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistenti: Andrea Torresan e Alberto Zampese (entrami di Bassano del Grappa)

IV Ufficiale: Marco Emmanuele (Pisa)

Marcatori: 21′ pt Partipilo (T.), 24′ st Falletti (rig)

Ammoniti: Curcio, Gavazzi, Garofalo, Kalombo e Raggio Garibaldi (F.); Kontek, Partipilo, Lucarelli e Iannarilli (T.)

Espulsi: Roberto Cau (Vice allenatore Foggia)

Recuperi: 2/5

Spettatori: 749 (incasso 9.743,00 euro)