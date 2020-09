Serie C, Ternana-Viterbese 0-0

Esordio a reti inviolate

(DMN) Terni – inizia con un pareggio a reti inviolate il campionato di Serie C 2020/2021 della Ternana. La squadra di Cristiano Lucarelli, squalificato e sostituito in panchina dal vice Vanigli, non é andata oltre lo 0-0 contro una buona Viterbese.

Nel deserto del Liberati, su un terreno di gioco molto allentato dalla pioggia, i rossoverdi hanno lottato, creato occasioni – specie nella ripresa – senza trovare lo spunto decisivo.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Russo (17′ st Proietti), Suagher, Diakité, Laverone; Defendi (Cap.), Paghera (1′ st Kontek); Torromino (44′ st Peralta), Falletti (17′ st Marilungo), Furlan (28′ st Onesti); Vantaggiato. A disp.: Marinaro, Vitali, Mammarella, Argento, Niosi, Bergamelli. All.: Richiard Vanigli (Cristiano Lucarelli squalificato)

Viterbese Castrense (3-5-2): Daga; Mbende, Markic, Baschirotto; Simonelli (34′ st Menghi E.), Urso (26′ st Bianchi), Bensaja (Cap.), Sibilia, Bezziccheri; Rossi (31′ st Calì), Tounkara. A disp.: Maraolo, Ricci, Galardi, Zanon, Magrì, Menghi M., Benvenuti. All.: Agenore Maurizi

Arbitro: Alessandro Di Graci (Como)

Assistenti: Amedeo Fine (Battipaglia), Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata)

IV Ufficiale: Cristian Cudini (Fermo)

Ammoniti: Tounkara, Simonelli, Bezziccheri e Calì (V.); Russo, Diakitè, Laverone, Kontek e Suagher (T.)

Espulsi: Tounkara (V., doppia ammonizione)

Recuperi: 1/3

Note: Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’arbitro Daniele De Santis