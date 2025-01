Serie C, Ternana-Vis Pesaro 2-1, rimonta di carattere

(DMN) Terni – vittoria in rimonta per la Ternana di Ignazio Abate. Le fere, dopo essere andate sotto nel primo tempo per io gol di Cannavò , nella ripresa, con carattere hanno ribaltato il risultato con Cianci e Donati. Nel finale, piuttosto nervoso, sono stati espulsi entrambi gli allenatori, Abate e Stellone.

Ternana (3-5-2): Vannucchi; Loiacono, Capuano (Cap.), Tito; Casasola, Corradini, De Boer, Aloi (46′ Curcio), Martella (46′ Donati); Cicerelli (82′ Ferrante), Cianci (82′ Carboni). A disp.: Vitali, Mattheus, Ferrara, Bellavigna, Donnarumma. All.: Ignazio Abate

Vis Pesaro (3-4-2-1): Vukovic; Palomba, Tonucci (82′ Tavernaro), Bove (10′ Peixoto); Zoia, Pucciarelli, Paganini, Cannavò; Orellana (64′ Okoro), Di Paola; Nicastro (64′ Molina). A disp.: Pozzi, Mariani, Neri, Ceccacci, Obi, Forte, Busato. All.: Roberto Stellone

Arbitro: Valerio Vogliacco (sez. Bari)

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete (sez. Vasto), Vincenzo Andreano (sez. Foggia)

IV Ufficiale: Giorgio Bozzetto (sez. Bergamo)

Marcatori: 17′ Cannavò (V.P.), 51′ Cianci (T.), 71′ Donati (T.)

Ammoniti: Tonucci, Peixoto, Stellone (all.), Molina, Okoro, Palomba (V.P.); De Boer e Vannucchi (T.)

Espulsi: gli allenatori Abate (T.) e Stellone (V.P.)