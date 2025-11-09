Serie C, Ternana-Vis Pesaro 1-1, botta e risposta Stabile-Dubickas

  • Redazione
  • Novembre 9, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 22

    • (DMN) Terni – si decide in una manciata di secondi, ad inizio ripresa, la sfida del Liberati tra la Ternana di Fabio Liverani e la Vis Pesaro di Roberto Stellone. Al vantaggio degli ospiti firmato Stabile, risponde , in una manciata due minuti più tardi, il solito Dubickas.

    Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Loiacono (Cap.), Meccariello, Donati; Bianay, Vallocchia, Tripi (67′ Proietti), Ndrecka; Orellana (67′ Garetto); Ferrante (73′ Leonardi), Dubickas (93′ Turella). A disp.: Vitali, Morlupo, McJannet, Maestrelli, Valenti, Bruti, Durmush, Martella. All.: Fabio Liverani

    Vis Pesaro (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove; Zoia, Barengo, Machin (64′ Paganini), Vezzoni; Giovannini (93′ Ascione), Di Paola (Cap., 86′ Mariani); Stabile (93′ Consalvi). A disp.: Guardone, Fratti, Tonucci, Nina, Forte, Schirliù, Beghetto, Franchetti, Ventre. All.: Roberto Stellone

    Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)

    Assistenti: Giovanni Francesco Massari (sez. Molfetta), Emanuele Fumarulo (sez. Barletta)

    IV Ufficiale: Mattia Ubaldi (sez. Roma 1)

    FVS: Gianmarco Macripò (sez. Siena)

    Marcatori: 48′ Stabile (V.P.), 50′ Dubickas (T.)

    Share

    Articolo precedente

    Una Straquasar da record

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!