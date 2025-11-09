Serie C, Ternana-Vis Pesaro 1-1, botta e risposta Stabile-Dubickas

(DMN) Terni – si decide in una manciata di secondi, ad inizio ripresa, la sfida del Liberati tra la Ternana di Fabio Liverani e la Vis Pesaro di Roberto Stellone. Al vantaggio degli ospiti firmato Stabile, risponde , in una manciata due minuti più tardi, il solito Dubickas.
Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Loiacono (Cap.), Meccariello, Donati; Bianay, Vallocchia, Tripi (67′ Proietti), Ndrecka; Orellana (67′ Garetto); Ferrante (73′ Leonardi), Dubickas (93′ Turella). A disp.: Vitali, Morlupo, McJannet, Maestrelli, Valenti, Bruti, Durmush, Martella. All.: Fabio Liverani
Vis Pesaro (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove; Zoia, Barengo, Machin (64′ Paganini), Vezzoni; Giovannini (93′ Ascione), Di Paola (Cap., 86′ Mariani); Stabile (93′ Consalvi). A disp.: Guardone, Fratti, Tonucci, Nina, Forte, Schirliù, Beghetto, Franchetti, Ventre. All.: Roberto Stellone
Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Giovanni Francesco Massari (sez. Molfetta), Emanuele Fumarulo (sez. Barletta)
IV Ufficiale: Mattia Ubaldi (sez. Roma 1)
FVS: Gianmarco Macripò (sez. Siena)
Marcatori: 48′ Stabile (V.P.), 50′ Dubickas (T.)
Lascia un commento