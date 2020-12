Serie C, Ternana-Turris 2-2

Falletti firma il pari

(DMN) Terni – la Ternana pareggia. Questa é una notizia. Dopo undici vittorie consecutive – record di tutti i tempi della società rossoverde – torna il segno X sul risultato della partita della Ternana. Contro una buona Turris arriva un 2-2 che permette alla squadra di Lucarelli di affrontare il turno di riposo con la solidità dei 7 punti di vantaggio sul Bari e di lavorare con serenità per il ritorno in campo, da capolista, nel nuovo anno.

Lucarelli ha puntato ancora sul 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Laverone, Boben, Russo e Salzano in difesa, Palumbo e Proietti in mediana con Partipilo, Falletti e Furlan alle spalle di Raičevic.

Franco Fabiano, tecnico della Turris, ha scelto il 3-5-1-1 con Abagnale in porta, Esempio, Rainone e Lame in difesa, Lorenzini, Franco, Da Dalt e gli ex Tascone e Giannone a centrocampo con Panfolfi alle spalle dell’altro ex Franco Signorelli.

La Ternana ha trovato il vantaggio al 12′ con un calcio di punizione di Cesar Falletti , poi, una doppietta di Pandolfi (20′ e 26′) ha ribaltato la situazione ma alla mezz’ora della ripresa, ancora Falletti, questa volta su calcio di rigore ha rimesso la squadra di Lucarelli sulla retta via.

Nel finale, le Fere, hanno provato a vincere l’incontro ma la Turris é stata brava ad arginare le iniziative dell’ispirato Peralta e compagni.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Laverone (14′ st Damian), Boben, Russo, Salzano; Palumbo (14′ st Bergamelli), Proietti; Partipilo (14′ st Vantaggiato), Falletti, Furlan (Cap., 43′ st Defendi); Raičević (24′ st Peralta). A disp.: Vitali, Ferrante, Torromino, Ndir, Onesti, Paghera, Diakité. All.: Cristiano Lucarelli

Turris (3-5-1-1): Abagnale; Rainone (Cap.), Lame, Lorenzini; Da Dalt (41′ st Fabiano), Signorelli (33′ st Romano), Franco, Tascone (41′ st D’Alessandro), Esempio; Giannone (38′ st Alma); Pandolfi (33′ st Persano). A disp.: Loreto, Longo, Marchese, Esposito, Brandi, D’Ignazio. All.: Franco Fabiano

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto)

Assistenti: Giuseppe Di Giacinto (Teramo), Giulio Basile (Chieti)

IV Ufficiale: Giuseppe Collu (Cagliari)

Marcatori: 12′ pt Falletti (Ter.), 20′, 26′ pt Pandolfi (Tur.), 29′ st Falletti (rig., Ter.)

Ammoniti: Boben, Falletti, Peralta e Russo (Ter.), Signorelli, Tascone (Tur.)

Recuperi: 1/5