Serie C, Ternana, tris di vittorie e quarto posto: 2-1 al Forlì

La Ternana cala il tris e vola al quarto posto in classifica. Al “Liberati” finisce 2-1 contro il Forlì , al termine di una gara intensa e ben interpretata dagli uomini di Fabio Liverani, alla terza vittoria consecutiva.

Le Fere partono con il piede giusto e sbloccano il risultato al 23’: azione manovrata e zampata vincente di Pettinari, che firma l’1-0 facendo esplodere il pubblico rossoverde. La squadra di Liverani insiste e al 38’ trova il raddoppio con Angelo Ndrecka, bravo a inserirsi e a battere il portiere ospite con freddezza.

Nella ripresa il Forlì prova a rientrare in partita e accorcia le distanze al 55’ con Menarini. Il gol riapre il match, ma la Ternana non perde compattezza e gestisce con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.

I numeri confermano l’equilibrio della sfida: 11 tiri totali per la Ternana contro i 7 degli ospiti, con 4 conclusioni in porta per parte. Pari anche nei falli (12 a testa), mentre sul fronte disciplinare un’ammonizione per i rossoverdi e due per il Forlì. Le Fere si fanno preferire anche nei calci d’angolo (5-3) e chiudono senza espulsioni.

Tre punti pesanti che consolidano il momento positivo della Ternana, ora quarta in classifica e sempre più consapevole dei propri mezzi.