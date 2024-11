Serie C, Ternana-SPAL 1-4, poker in rimonta

(DMN) Terni – poker in rimonta per la Ternana di Ignazio Abate che ql Liberati supera la SPAL con un tondo 4-1. Dopo il vantaggio ospite con Karlsson, le fere hanno superato gli emiliani grazie alle reti di Curcio , Donati , Cianci e Ferrante con la squadra di Dossena ridotta in dieci uomini per l’espulsione per somma di ammonizioni di Bruscagin.

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Maestrelli (46′ Martella), Capuano (Cap.), Tito; Corradini, De Boer (66′ Ferrante); Patanè (Aloi), Curcio (84′ Carboni), Cicerelli (38′ Casasola); Cianci. A disp.: Vitali, Ferrara, Romeo, Mattheus, Donnarumma. All.: Ignazio Abate

SPAL (3-5-2): Melgrati; Bruscagin, Nador, Bassoli (Cap.); Calapai, Zammarini, Redrezza (59′ Polito), Awua (5′ Buchel), Mignanelli; Karlsson (59′ Antenucci), Bidaoui (51′ Rao). A disp.: Galeotti, Meneghetti, Sottini, Ntenda, Camelio, D’Orazio. All.: Andrea Dossena

Arbitro: Abdoulaye Diop (sez. Treviglio)

Assistenti: Ilario Montanelli (sez. Lecco), Pierpaolo Carella (sez. L’Aquila)

IV Ufficiale: Davide Testoni (sez. Ciampino)

Marcatori: 44′ Karlsson (S.), 72′ Curcio (T.), 82′ Donati (T.), 86′ Cianci (T.), 92′ Ferrante (T.)