Serie C, Ternana show a Pineto: tris e dominio rossoverde

    • Nella 27ª giornata di Serie C la Ternana Calcio cala il tris sul campo del Pineto: 0-3 il finale.

    Le Fere la sbloccano al 23’ del primo tempo con Dubickas, rapido nel tap-in dopo la respinta di Tonti sulla conclusione da fuori di Vallocchia. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Martella trova il mancino vincente che vale lo 0-2.

    Nella ripresa chiude i conti Stefano Pettinari al 65’, approfittando di un errore in alleggerimento della difesa abruzzese e superando Tonti con un morbido pallonetto.

    Vittoria netta e autoritaria per la squadra di Liverani, che torna a casa con tre punti pesanti e una prova di forza convincente.

