Serie C, Ternana show a Pineto: tris e dominio rossoverde

Nella 27ª giornata di Serie C la Ternana Calcio cala il tris sul campo del Pineto: 0-3 il finale.
Le Fere la sbloccano al 23’ del primo tempo con Dubickas, rapido nel tap-in dopo la respinta di Tonti sulla conclusione da fuori di Vallocchia. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Martella trova il mancino vincente che vale lo 0-2.
Nella ripresa chiude i conti Stefano Pettinari al 65’, approfittando di un errore in alleggerimento della difesa abruzzese e superando Tonti con un morbido pallonetto.
Vittoria netta e autoritaria per la squadra di Liverani, che torna a casa con tre punti pesanti e una prova di forza convincente.
