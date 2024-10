Serie C, Ternana-Rimini 1-1, pari al Liberati

(DMN) Terni – secondo pari consecutivo per 1-1 per la Ternana di Ignazio Abate che al Liberati impatta contro il Rimini di Buscè. In rete Cicerelli e Garetto.

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Capuano (Cap.), Martella; Corradini (46′ Romeo), De Boer (84′ Donnarumma); Carboni (70′ Aloi), Curcio, Cicerelli (71′ Mattheus); Cianci (70′ Ferrante). A disp.: Vitali T., Donati, Krastev, Loiacono, Tito, Patanè. All.: Ignazio Abate

Rimini (3-5-2): Colombi (Cap.); Megelaitis, Cinquegrano, Lepri; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli (70′ Lombardi, 85′ De Vitis), Falbo (70′ Semeraro); Dobrev (57′ Fiorini), Ubaldi (70′ Chiarella). A disp.: Vitali L., Ferretti, Bellodi, Brisku, Accursi, Parigi. All.: Antonio Buscè

Arbitro: Alessandro Silvestri (sez. Roma 1)

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete (sez. Vasto), Michele Piatti (sez. Como)

IV Ufficiale: Erminio Cerbasi (sez. Arezzo)

Marcatori: 55′ Cicerelli (T.), 78′ Garetto (R.)