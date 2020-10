Serie C, Ternana-Potenza 3-0

Prima vittoria al ‘Liberati’ davanti a 541 tifosi

(DMN) Terni – torna il pubblico sui gradoni del ‘Libero Liberati ‘ e la Ternana di Cristiano Lucarelli trova la prima vittoria casalinga della stagione. Dopo i due pari interni a reti inviolate contro Viterbese e Palermo, la squadra rossoverde, grazie ad una prestazione molto positiva, chiude la pratica Potenza con un netto 3-0.

Lucarelli si affida al consueto 4-2-3-1 Iannarilli in porta, Defendi, Suagher, Boben e Frascatore in difesa, Proietti e Palumbo in mediana con Partipilo, Falletti e Furlan alle spalle di Raičević. Modulo speculare per Mario Somma con Marchegiani tra i pali, Coccia, Conson, Boldor e Panico sulla linea dei difensori, Iuliano e Sandri in mediana con Vitteritti , Ricci e Volpe alle spalle di Salvemini. In panchina l’ex Di Livio.

La Ternana si é portata in vantaggio al 15′ con Partipilo che ha sfruttato una straripante azione di Angelo Palumbo. Al 41′ é Boben a sfruttare una respinta corta di Marchegiani su tiro di Falletti per siglare il 2-0. A pochi giri di lancette dal termine della gara Falletti ha messo a segno il rigore del 3-0. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 21 ottobre alle 20.45, la Ternana sarà ospite del Catania al ‘Massimino’.

Ternana: (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Suagher (30′ st Russo), Boben, Frascatore (30′ st Mammarella); Proietti (13′ st Damian), Palumbo; Partipilo (23′ st Kontek), Falletti, Furlan; Raičević (23′ st Ferrante).

A disp.: Vitali, Vantaggiato, Torromino, Paghera, Peralta, Laverone, Salzano. All.: Cristiano Lucarelli

Potenza (4-2-3-1): Marchegiani; Coccia, Conson, Boldor, Panico; Iuliano (1′ st Di Livio, 38′ st Iacullo), Sandri; Vitteritti (10′ st Cianci), Ricci (1′ st Coppola), Volpe; Salvemini.

A disp.: Santopadre, Brescia, Romei, Baclet, Zampa, Di Somma, Lorusso, Costa Pinto. All.: Mario Somma

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)

Assistenti: Vincenzo Pedone (Reggio Calabria), Roberto Terenzio (Cosenza)

IV Ufficiale: Paolo Bitonti (Bologna)

Marcatori: 15′ pt Partipilo (T.), 41′ pt Boben (T.), 42′ st Falletti (T., rig.)

Ammoniti: Partipilo (T.), Panico, Di Livio e Cianci (P.)

Recuperi: 0/2

Spettatori: 541 (incasso 7.026,00 euro)