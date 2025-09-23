Serie C, Ternana-Pontedera 2-1, ancora una vittoria al Liberati

(DMN) Terni – la Ternana di Fabio conquista la terza vittoria in campionato, seconda tra le mura amiche. Contro il Pontedera di Leonardo Menichini sono decisive una rete di Dubickas e un’autorete di Pietrelli.
Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, (Capuano Cap., 46′ Maestrelli), Martella (87′ Martella); Romeo, Vallocchia (70′ Leonardi), Tripi, Durmush (63′ Ndrecka); Garetto, Orellana (63′ Brignola); Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Biondini, Valenti, McJannet, Proietti, Longoni. All.: Fabio Liverani
Pontedera (4-2-3-1): Biagini; Perretta (Cap.), Corradini, Pretato, Tempre (57′ Paolieri); Ladinetti (75′ Faggi), Manfredonia (87′ Battimelli); Vitali, Scaccabarozzi (75′ Pietrelli); Bassanini (75′ Ianesi); Nabian. A disp.: Vannucchi, Strada, Milazzo, Polizzi, Coviello, Andolfi, Beghetto. All.: Leonardo Menichini
Arbitro: Giorgio Bozzetto (sez. Bergamo)
Assistenti: Giuseppe Romaniello (sez. Napoli), Nicola Valcaccia (sez. Castellammare di Stabia)
IV Ufficiale: Alessandro Colelli (sez. Ostia)
FVS: Gianmarco Macripo’ (sez. Siena)
Marcatori: 39′ Dubickas (T.), 65′ Scaccabarozzi (P.), 83′ Pietrelli (P., aut.)
