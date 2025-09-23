Serie C, Ternana-Pontedera 2-1, ancora una vittoria al Liberati

  • Redazione
  • Settembre 23, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 19

    • (DMN) Terni – la Ternana di Fabio conquista la terza vittoria in campionato, seconda tra le mura amiche. Contro il Pontedera di Leonardo Menichini sono decisive una rete di Dubickas e un’autorete di Pietrelli.

    Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, (Capuano Cap., 46′ Maestrelli), Martella (87′ Martella); Romeo, Vallocchia (70′ Leonardi), Tripi, Durmush (63′ Ndrecka); Garetto, Orellana (63′ Brignola); Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Biondini, Valenti, McJannet, Proietti, Longoni. All.: Fabio Liverani

    Pontedera (4-2-3-1): Biagini; Perretta (Cap.), Corradini, Pretato, Tempre (57′ Paolieri); Ladinetti (75′ Faggi), Manfredonia (87′ Battimelli); Vitali, Scaccabarozzi (75′ Pietrelli); Bassanini (75′ Ianesi); Nabian. A disp.: Vannucchi, Strada, Milazzo, Polizzi, Coviello, Andolfi, Beghetto. All.: Leonardo Menichini

    Arbitro: Giorgio Bozzetto (sez. Bergamo)

    Assistenti: Giuseppe Romaniello (sez. Napoli), Nicola Valcaccia (sez. Castellammare di Stabia)

    IV Ufficiale: Alessandro Colelli (sez. Ostia)

    FVS: Gianmarco Macripo’ (sez. Siena)

    Marcatori: 39′ Dubickas (T.), 65′ Scaccabarozzi (P.), 83′ Pietrelli (P., aut.)

    Articolo precedente

    Serie C, Torres-Ternana 1-1, Dubickas prima sbaglia un rigore poi firma il pari

    Articolo successivo

    Serie C, Perugia-Sambenedettese 1-2, terza sconfitta consecutiva

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....