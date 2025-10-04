Serie C, Ternana-Pineto 2-1, è sempre Dubickas

(DMN) Terni – la Ternana di Fabio Liverani festeggia nel migliore dei modi i suoi primi 100 anni di storia. Al Liberati, dopo il vantaggio del Pineto in avvio, i rossoverdi rimontano con Leonardi e il solito Dubickas.
Ternana (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Martella (84′ Meccariello); Bianay (54′ Romeo), Garetto (54′ Orellana), Tripi, Vallocchia, Ndrecka; Leonardi (64′ Ferrante), Dubickas (84′ Durmush). A disp.: Vitali, Morlupo, McJannett, Brignola, Longoni, Biondini, Proietti. All.: Fabio Liverani
Pineto (4-4-2): Tonti (Cap.); Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (72′ Ienco); Menna (72′ Marrancone), Germinario (72′ Amadio), Lombardi (84′ Viero), Schirone (84′ Iaccarino), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Gagliardi, Nebuloso, Tupone, Di Lazzaro. All.: Ivan Tisci
Arbitro: Alessandro Recchia (sez. Brindisi)
Assistenti: Fabio D’Ettore (sez. Lanciano), Filippo Balducci (sez. Empoli)
IV Ufficiale: Valerio Pezzopane (sez. L’Aquila)
FVS: Massimiliano Starnini (sez. Viterbo)
Marcatori: 2′ Postiglione (P.), 30′ Leonardi (T.), 67′ Dubickas (T.)
