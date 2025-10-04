Serie C, Ternana-Pineto 2-1, è sempre Dubickas

  • Redazione
  • Ottobre 4, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 19

    • (DMN) Terni – la Ternana di Fabio Liverani festeggia nel migliore dei modi i suoi primi 100 anni di storia. Al Liberati, dopo il vantaggio del Pineto in avvio, i rossoverdi rimontano con Leonardi e il solito Dubickas.

    Ternana (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Martella (84′ Meccariello); Bianay (54′ Romeo), Garetto (54′ Orellana), Tripi, Vallocchia, Ndrecka; Leonardi (64′ Ferrante), Dubickas (84′ Durmush). A disp.: Vitali, Morlupo, McJannett, Brignola, Longoni, Biondini, Proietti. All.: Fabio Liverani

    Pineto (4-4-2): Tonti (Cap.); Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (72′ Ienco); Menna (72′ Marrancone), Germinario (72′ Amadio), Lombardi (84′ Viero), Schirone (84′ Iaccarino), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Gagliardi, Nebuloso, Tupone, Di Lazzaro. All.: Ivan Tisci

    Arbitro: Alessandro Recchia (sez. Brindisi)

    Assistenti: Fabio D’Ettore (sez. Lanciano), Filippo Balducci (sez. Empoli)

    IV Ufficiale: Valerio Pezzopane (sez. L’Aquila)

    FVS: Massimiliano Starnini (sez. Viterbo)

    Marcatori: 2′ Postiglione (P.), 30′ Leonardi (T.), 67′ Dubickas (T.)

    Share

    Articolo precedente

    Serie C, Perugia-Pianese 0-1, la quarta disfatta di fila

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....