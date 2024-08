Serie C, Ternana-Pescara 1-2. Gli abruzzesi passano al Liberati

(DMN) Terni – inizia male il campionato di serie C 2024/2025 per la nuova Ternana di Ignazio Abate. Così come in Coppa Italia, anche in campionato il Libero Liberati è stato violato dalla formazione ospite per 2-1. In Coppa fu la Casertana ai supplementari, oggi è stato il Pescara di Silvio Baldini a tornare a casa con l’intera posta in palio. Il vantaggio degli ospiti è stato messo a segno da Bentivegna nel primo tempo. Nella ripresa, al 61′ le fere hanno pareggiato con Carboni ma solo 2′ più tardi è stato Degasso a gelare il Liberati con la rete del definitivo 2-1.

La Ternana tornerà in campo venerdì 30 agosto alle 20.45 sul campo del Pontedera.

Ternana (4-4-2): Franchi: Casasola, Loiacono, Capuano (Cap.), Tito; Carboni (71′ Patanè), Damiani (85′ Donnarumma), Aloi (71′ Corradini), Cicerelli (46′ Mattheus); Rovaglia (57′ Romeo), Ferrante. A disp.: Vitali, Novelli, De Boer, Bogdan, Bonugli, Bellavigna, Biondini. All.: Ignazio Abate

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi (76′ Staver), Brosco (Cap.), Pellacani, Crialese; Squizzato (60′ Lonardi), Tunjov, Dagasso; Cangiano, Vergani, Bentivegna (71′ Meazzi). A disp.: Saio, Piga, Giannini, Ferraris, Moruzzi, De Marco, Saccomanni, Mulè, Arena. All.: Silvio Baldini

Arbitro: Carlo Rinaldi (sez. Bassano del Grappa)

Assistenti: Roberto D’Ascanio (sez. Roma 2), Massimiliano Starnini (sez. Viterbo)

IV Ufficiale: Gianluca Renzi (sez. Pesaro)

Marcatori: 42′ Bentivegna (P.), 61′ Carboni (T.), 63′ Dagasso (P.)

Ammoniti: Squizzato, Pellacani (P.), Casasola, Patanè, Tito (T.)

Recuperi: 1/6

Spettatori: 5.110 (di cui 539 ospiti e 1.615 abbonati)