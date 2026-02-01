Serie C, Ternana pesante sconfitta: la Torres passa in 10 al Liberati

    • Pomeriggio amaro al “Liberati” per la Ternana, che cade 0-2 contro la Torres nonostante una partita segnata da episodi pesanti. La squadra di Liverani paga caro un primo tempo complicato e non riesce a sfruttare la superiorità numerica per oltre cinquanta minuti.

    A spezzare l’equilibrio è il rigore trasformato da Adama Diakité al 36’, decisione che indirizza il match e taglia le gambe alle Fere. Tre minuti più tardi l’espulsione di Nunziatini sembra poter riaprire tutto, con la Torres costretta in dieci uomini, ma la Ternana non trova la lucidità necessaria per colpire.

    Nella ripresa i rossoverdi spingono, ma tra imprecisione e mancanza di concretezza le occasioni non vengono capitalizzate. All’85’ arriva la beffa definitiva con il gol di Liviero, che chiude i conti e certifica una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico.

    Una battuta d’arresto che fa male, soprattutto per come è maturata: ora servirà reagire subito, ritrovando compattezza e carattere per rimettere in carreggiata il cammino della Ternana.

    TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli (25′ st Pettinari), Martella; Kerrigan (1′ st Garetto), Vallocchia (38′ st McJannet), Majer (16′ st Leonardi), Ndrecka; Orellana (25′ st Panico); Ferrante, Dubickas.

    A disposizione: Morlupo, Delibra, Kurti, Pagliari, Tripi, McJannet, Leonardi, Meccariello, Garetto, Panico, Capuano, Aramu, Pettinari, Proietti. Allenatore: Liverani

    TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatelli; Zecca (17′ st Lunghi), Brentan (37′ st Liviero), Mastinu (17′ st Masala), Zambataro; Sala, Di Stefano (41′ st Idda); Diakité (1′ st Zanandrea).

    A disposizione: Marano, Masala, Idda, Liviero, Lunghi, Carboni, Bonin, Dumani, Fabriani, Zanandrea, Sorrentino. Allenatore: Greco

    Arbitro: Gabriele Totaro della sezione di Lecce

    Assistenti:
    Luca Bernasso della sezione di Milano (Primo assistente)
    Andrea Manzini della sezione di Voghera (Secondo assistente)
    Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino (Quarto ufficiale)
    Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno (Operatore FVS)

    Marcatori: 36′ pt Diakité (rig.), 40′ st Liviero

