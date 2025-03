Serie C, Ternana-Perugia 0-0, pari e rimpianti

(DMN) Terni – come al “Renato Curi”, anche al “Libero Liberati” il derby dell’Umbria termina a reti inviolate, senza vinti ne vincitori.

Una gara che significava molto di più per i padroni di casa che non volevano perdere contatto con la battistrada del torneo, la Virtus Entella.

Meglio la Ternana nel primo tempo, attento in difesa il Perugia. La gara poteva essere sbloccta in due occasioni ma De Boer e Montevago hanno colpito un legno a testa lasciando la sfida in equilibrio.

Nella ripresa, ancora una traversa colpita dalle Fere con Alexis Ferrante e una grande parata di Luca Gemello in pieno recupero su un colpo di testa dello stesso numero nove rossoverde.

La sfida si chiude in parita tra i rimpianti rossoverdi che vedono la capolista allungare a +4 e la soddisfazione biancorossa per il quinto risultato utile consecutivo.

TERNANA: 26 Vannucchi, 3 Tito, 4 Vallocchia (1′ st 5 Corradini), 6 Loiacono (20′ pt 13 Maestrelli), 8 De Boer, 10 Cicerelli (15′ st 7 Millico), 15 Casasola, 19 Capuano, 20 Donati (15′ st 17 Aloi), 21 Curcio (29′ st 9 Ferrante), 71 Cianci. A disp.: 1 Vitali (GK), 99 Donnarumma (GK), 2 Fazzi, 44 Brignola, 70 Romeo, 72 Ciammaglichella, 87 Martella. All.: Ignazio Abate

PERUGIA: 1 Gemello, 6 Giunti (10′ st 24 Torrasi) , 9 Montevago (24′ st 30 Marconi), 10 Matos (24′ st 17 Cisco), 13 Amoran, 15 Dell’Orco, 20 Joselito, 29 Broh, 44 Lewis (15′ pt 28 Riccardi), 94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp.: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 3 Yabre, 4 Leo, 5 Angella, 7 Kanoute, 11 Seghetti, 18 Di Maggio, 23 Lisi, 33 Agosti, 73 Polizzi. All.: Vincenzo Cangelosi

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (Manuel Marchese di Pavia, Matteo Taverna di Bergamo) IV° UFFICIALE: Samuele Andreano di Prato