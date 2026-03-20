Serie C, Ternana, pari amaro al debutto di Fazio: la Samb riacciuffa le Fere nel finale

Esordio in panchina per il nuovo tecnico rossoverde Lito Fazio, chiamato in settimana – dalla formzione U17 – a raccogliere l’eredità di Liverani, e primo punto conquistato al termine di una gara che lascia qualche rimpianto alla Ternana, raggiunta nel finale dalla Sambenedettese sull’1-1. Le fere si presentano senza particolari stravolgimenti con il 3-5-2, nonostante le assenze pesanti degli infortunati Maestrelli e Viviani e dello squalificato Dubickas. Fazio punta su D’Alterio tra i pali, con Donati, Capuano e Martella a comporre la linea difensiva; sugli esterni spazio a Kerrigan e Ndrecka, mentre in mezzo al campo agiscono McJannet, Majer e Vallocchia. In avanti la coppia Panico-Ferrante.

Al 60’ arriva l’episodio chiave: fallo in area su Capuano, l’arbitro assegna il rigore tra le proteste ospiti e, dopo revisione, conferma la decisione. Dal dischetto Panico è glaciale e porta avanti i suoi. Il vantaggio sembra indirizzare la gara, ma la Ternana non riesce a chiuderla e nel finale paga una disattenzione: al 88’ cross dalla sinistra di Piccoli e colpo di testa vincente di Zini che batte D’Alterio.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai rossoverdi.