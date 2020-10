Serie C, Ternana-Palermo 0-0

Secondo pari a reti bianche al Liberati

(DMN) Terni – non riesce ad espugnare il proprio stadio la Ternana di Cristiano Lucarelli che dopo lo 0-0 contro la Viterbese all’esordio, impatta con lo stesso risultato contro in neopromosso Palermo di Roberto Boscaglia.

Lucarelli ha scelto il 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, capitan Defendi, Suagher, Diakité, e Mammarella in difesa, Damian e Kontek in mediana con Partipilo , Falletti e Furlan dietro all’unica punta Vantaggiato.

Boscaglia ha puntato invece sul 3-5-2 con Pelagotti in porta, Somma, Lancini e Marconi in difesa, Doda , Odjer, Palazzi, Martin e Valente a centrocampo con Rauti e Saraniti davanti.

La squadra rossoverde ha disputato una buona gara e creato numerose occasioni ma non é riuscita a gonfiare la rete degli ospiti. In pieno recupero la Ternana ha chiesto un rigore per un fallo di mano in area ma il Sig. Gualtieri ha lasciato correre.

Nel prossimo turno,la Ternana sarà impegnata ad Avellino contro la Casertana con fischio d’inizio fissato alle 17.30 di domenica 11 ottobre.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 27′ st Laverone), Suagher, Diakité, Mammarella; Damian (12′ st Proietti), Kontek; Partipilo (27′ st Peralta), Falletti, Furlan (12′ st Torromino); Vantaggiato (17′ st Raičević). A disp.: Vitali, Russo, Boben, Paghera, Palumbo, Frascatore. All.: Cristiano Lucarelli

Palermo (3-5-2): Pelagotti; Somma (Cap.), Lancini, Marconi; Doda (17′ st Accardi), Odjer, Palazzi (14′ pt Broh), Martin, Valente; Rauti (45′ st Floriano), Saraniti (17′ st Lucca). A disp.: Fallani, Silipo, Peretti, Kanoute, Cangemi, Marong. All.: Roberto Boscaglia

Arbitro: Matteo Gualtieri (Asti)

Assistenti: Andrea Niedda e Gianluca D’Elia (entrambi di Ozieri)

IV Ufficiale: Eduart Pashuku (Albano Laziale)

Ammoniti: Lancini (P.); Furlan e Falletti (T.)

Recuperi: 1/3