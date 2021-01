Serie C, Ternana-Paganese 3-1

Primato consolidato con le reti di Partipilo, Falletti e Raičević

(DMN) Terni – la Ternana di Lucarelli batte anche la Paganese e consolida il suo primato a +11 dall’inseguitrice Bari, sconfitta in casa del Teramo.

Nel match del ‘Liberati’ Lucarelli è tornato al 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Defendi, Boben, Kontek e Salzano in difesa, Palumbo e Proietti in mezzo con Partipilo, Falletti e Torromino dietro a Raičević.

Di Napoli, tecnico dei campani ha il 3-5-2 con Campani in porta, Cigagna, Sirignano e Mattia in difesa, Onescu, Antezza, Benedetti, Gaeta e Squillace a centrocampo con Diop e Scarpa in attacco.

Le reti sono state siglate da Partipilo e Falletti, su rigore, nel primo tempo mentre, nella ripresa, dopo la rete in apertura di Cesaretti, Raičević ha chiuso definitivamente i giochi al 6′.