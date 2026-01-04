Serie C, Ternana-Livorno 2-1, rimonta da tre punti

    • La Ternana supera il Livorno 2-1 al termine di una gara combattuta e ribalta lo svantaggio iniziale. A passare per primi sono gli ospiti, in gol al 6′ con Biondi. La reazione rossoverde è però immediata: all’11′ Kerrigan ristabilisce l’equilibrio.

    Nel secondo tempo la squadra di Fabio Liverani alza il ritmo e trova il gol decisivo al 58′ con Dubickas, che firma il sorpasso. Una vittoria di carattere per gli umbri, mentre gli amaranto escono dal campo con qualche rimpianto.

    Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati (Cap.), Maestrelli (86′ Loiacono), Martella; Kerrigan (80′ Bianay), Garetto, McJannet, Ndrecka; Orellana (60′ Proietti); Pettinari (80′ Leonardi), Dubickas (80′ Durmush). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Romeo, Brignola, Capuano, Valenti, Turella, Bruti. All.: Fabio Liverani

    Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete (80′ Gentile), Baldi, Noce, Haveri; Biondi (67′ Cioffi), Hamlili, Panaioli (80′ Panattoni); Peralta (67′ Bonassi); Di Carmine, Dionisi (Cap., 92′ Marinari). A disp.: Tani, Ciobanu, Odjer, Nwachukwu, Malva, Ghezzi, Antoni. All.: Roberto Venturato

    Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (sez. Matera)

    Assistenti: Paolo Cozzuto (sez. Formia), Michele Nappi (sez. Latina)

    IV Ufficiale: Alessandro Silvestri (sez. Roma 1)

    FVS: Elia Tini Brunozzi (sez. Foligno)

    Marcatori: 6′ Biondi (L.), 11′ Kerrigan (T.), 58′ Dubickas (T.)

