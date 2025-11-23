Serie C, Ternana-Juventus Next Gen 1-0: decide Leonardi

  • Novembre 23, 2025
    • La Ternana batte la Juventus Next Gen 1-0 al “Liberati” grazie al gol di Leonardi al 68’, arrivato appena un minuto dopo il suo ingresso in campo. La squadra di Liverani, schierata con il 3-4-1-2, conduce una gara solida: difesa ordinata, buon pressing e maggiore incisività negli ultimi metri rispetto ai bianconeri.

    La Juventus di Brambilla, organizzata nel 3-4-2-1, costruisce con ordine ma fatica a rendersi realmente pericolosa: Guerra è neutralizzato dalla retroguardia rossoverde, mentre gli ingressi di Deme e Cudrig non cambiano l’inerzia del match.

    Nel finale la Ternana gestisce il vantaggio con personalità e porta a casa una vittoria meritata, frutto di compattezza collettiva e dell’impatto decisivo dei cambi 

    Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Martella (87′ Bianay); Romeo (87′ Maestrelli), Garetto (95′ McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (67′ Durmush); Ferrante (67′ Leonardi), Dubickas. A disp.: Vitali, Tripi, Loiacono, Brignola, Meccariello, Pettinari, Turella, Biondini, Bruti, Proietti. All.: Fabio Liverani

    Juventus N.G. (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil; Savio, Faticanti, Mazur (87′ Ngana), Pagnucco (76′ Vacca); Amaradio (63′ Deme), Okoro (87′ Pugno); Guerra (Cap., 63′ Cudrig). A disp.: Scaglia, Bruno, Anghelè, Bassino, Brugarello, Crapisto, Martinez, Perotti. All.: Massimo Brambilla

    Arbitro: Andrea Migliorini (sez. Verona)

    Assistenti: Lorenzo Chillemi (sez. Barcellona Pozzo di Gotto) e Andriambelo Nirintsalama T. (sez. Roma 1)

    IV Ufficiale: Cristiano Ursini (sez. Pescara)

    FVS: Andrea Cecchi (sez. Roma 1)

    Marcatori: 68′ Leonardi (T.)

