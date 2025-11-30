(DMN) Terni – La striscia positiva della Ternana si interrompe dopo dieci risultati utili consecutivi. Al Liberati passa infatti il Guidonia Montecelio, formazione guidata dall’ex rossoverde Ciro Ginestra, bravo a dare solidità e identità a una squadra capace di colpire nei momenti chiave della sfida.
Gli ospiti trovano subito il vantaggio con Zappella dopo dieci minuti, ma la reazione della Ternana è immediata: al 21’ Durmush firma infatti il pari, riaccendendo entusiasmo sugli spalti. Il nuovo sorpasso del Guidonia Montecelio arriva però poco prima dell’intervallo, con Esempio che insacca in rete il definitivo 1-2.
Nella ripresa la Ternana prova a riorganizzarsi attraverso i cambi operati da Fabio Liverani, inserendo forze fresche come Orellana, Bianay e McJannet. Nonostante il generoso tentativo dei rossoverdi, gli ospiti difendono con ordine e portano a casa tre punti preziosi.
Un risultato amaro per la Ternana, che vede interrompersi un periodo estremamente positivo, ma che può ripartire dalla solidità mostrata nelle ultime settimane.
Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Martella (62′ Orellana); Romeo (62′ Bianay), Garetto (62′ McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Durmush (80′ Pettinari), Dubickas (70′ Ferrante); Leonardi. A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, Maestrelli, Meccariello, Turella, Bruti. All.: Fabio Liverani
Guidonia Montecelio (3-5-1-1): Stellato; Mulé, Cristini (Cap.), Esempio; Zappella, Tascone (70′ Tessiore), Santoro, Mastrantonio (74′ Franchini), Errico (83′ Vitturini); Spavone (70′ Falleni); Bernardotto (83′ Zuppel). A disp.: Mazzi, Sannipoli, Marchioro, Stefanelli, Calzone, Russo. All.: Ciro Ginestra
Arbitro: Michele Pasculli (sez. Como)
Assistenti: Pierpaolo Vitale (sez. Salerno), Diego Spatrisano (sez. Cesena)
IV Ufficiale: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido)
FVS: Matteo Lauri (sez. Gubbio)
Marcatori: 10′ Zappella (G.M.), 21′ Durmush (T.), 43′ Esempio (G.M.)
