Rossoverdi ingordi: demolita anche la Cavese nel recupero

(DMN) Terni – termina in goleada il recupero della gara della ventottesima giornata del campionato di Serie C, girone C, tra la Ternana di CristianoLucarelli, già aritmeticamente promossa in Serie B e la Cavese di Vincenzo Maiuri, ultima in classifica. La Ternana raggiunge quota 84 punti in graduatoria, +21 sull’Avellino, con 87 gol fatti in 33 partite.

Ternana (4-2-3-1): Vitali; Laverone, Russo, Suagher (20′ st Ndir), Mammarella (Cap., 34′ st Celli); Damian, Salzano; Peralta (34′ st Ferrante), Falletti (14′ st Partipilo), Torromino; Vantaggiato (14′ st Onesti). A disp.: Casadei, Boben, Proietti, Paghera, Furlan, Raičević. All.: Cristiano Lucarelli

Cavese (3-5-2): Kucich; Matino, De Franco, Lancini (32′ st Marzupio); Nunziante (12′ st Senese), Matera (Cap.), Scoppa (21′ st Pompetti), Lulli (1′ st Cuccurullu), Ricchi; Bubas (21′ st Montaperto), Gatto. A disp.: Russo, Paduano, Favasuli, De Rosa, Semeraro, Gega. All.: Vincenzo Maiuri (in panchina Gerardo Grottola)

Arbitro: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto)

Assistenti: Matteo Pressato e Marco Cerilli (entrambi di Latina)

IV Ufficiale: Davide Di Marco (Ciampino)

Marcatori: 16′ e 23′ pt Vantaggiato (T.), 38′ pt Peralta (T.), 3′ st Laverone (T.), 7′ st Scoppa (C.), 19′ st Suagher (T.), 29′ st Peralta (T.), 31′ Ricchi, 44′ st Partipilo (T.)

Recuperi: 1/