Serie C, Ternana-Catanzaro 5-1

Manita rossoverde

(DMN) Terni – una grande Ternana dilaga al ‘Liberati’ e conferma le proprie ambizioni di classifica. Contro il Catanzaro, nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C, Cristiano Lucarelli sceglie ancora il 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Defendi, Boben, Kontek e Mammarella in difesa,Palumbo e Damian in mediana con Partipilo, Falletti e Torromino a sostegno di Raicevic.

3-4-2-1 per il tecnico del Catanzaro, Nicola Antonio Calabro, con Branduani in porta Martinelli, l’ex Fazio e Pinna a formare il terzetto difensivo, Garufo, Corapi, Altobelli e Contessa a centrocampo con Casoli e Carlini alle spalle di Felice Evacuo.

Al 16′ Partipilo é il più lesto a battere Branduani in mischia segnando il suo quarto gol in campionato . Il vantaggio delle fere dira fino al 35′ quando Carlini batte Iannarilli dal dischetto con un rigore concesso per un fallo in area commesso da Boben.

Nella ripresa la Ternana dilaga: al 6′ un gran tiro di Falletti, al 14′ un tiro al volo di Palumbo , al 21′ Raičević e al 90′ Ferrante su rigore sigillano il risultato finale sul 5-1 per la ‘manita rossoverde’.

Nel prossimo turno, in programma sabato 11 novembre, alle ore 15, la squadra di Lucarelli sarà ospite della Cavese.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo (32’st Salzano), Damian; Partipilo (32’st Peralta), Falletti (26’st Paghera), Torromino (24’st Furlan); Raicevic (24’st Ferrante). A. disp.: Casadei, Proietti, Vantaggiato, Russo, Suagher, Laverone, Frascatore. All.: Cristiano Lucarelli

Catanzaro (3-4-2-1): Branduani; Martinelli, Fazio, Pinna; Garufo, Corapi (Cap.), Altobelli (31’st Di Massimo), Casoli, Contessa (30’pt Verna); Evacuo (24’st Baldassin), Carlini (15’st Curiale). A disp.: Iannì, Di Gennaro, Cusumano, Salines, Riggio, Riccardi, Risolo. All.: Antonio Calabro

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo

Assistenti: Giulio Basile (Chieti), Giuseppe Di Giacinto (Teramo)

IV Ufficiale: Simone Taricone (Perugia)

Marcatori: 17’pt Partipilo (T.), 36’pt Carlini (C., rig.), 8’st Falletti (T.), 14’st Palumbo (T.), 21’st Raicevic (T.), 47’st Ferrante rig. (T.)

Recuperi: 1/3