Serie C, Ternana-Catania 5-1

La manita della capolista

(DMN) Terni – ancora una vittoria per la Ternana di Cristiano Lucarelli che al ‘Liberati’ si sbarazza del Catania con un netto 5-1.

Il tecnico livornese ha schierato le Fere con il 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, capitan Defendi, Boben, Kontek, e Mammarella in difesa, Paghera e Salzano in mediana con Partipilo, Falletti e Furlan dietro a Vantaggiato.

Raffaele tecnico degli etnei ha scelto il 3-4-3 con Confente tra i pali, Silvestri , Giosa e Tonucci in difesa, Calapai, Welbeck, Dall’Oglio e Zanchi a centrocampo con Manneh, Sarao e Golfo in attacco.

La gara è stata sbloccata subito da una rete di Carlo Mammarella che ha festeggiato così il suo ritorno tra i titolari. Le marcature di Defendi e Paghera, intervallate dalla rete etnea siglata da Serao hanno indirizzato la gara a favore della capolista già nel primo tempo. Nella ripresa Damian e Vantaggiato hanno sigillato la ‘manita’, la manita della capolista.





Ternana (4-4-1-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Boben, Kontek, Mammarella (9′ st Frascatore); Paghera (1′ st Damian), Salzano; Partipilo (22′ st Peralta), Falletti (31′ st Torromino), Furlan (9′ st Suagher); Vantaggiato. A disp.: Vitali, Celli, Proietti, Ferrante, Russo, Raičević, Laverone. All.: Cristiano Lucarelli

Catania (3-4-3): Confente; Silvestri (Cap.), Giosa (1′ st Pinto), Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi (18′ st Di Piazza); Manneh (17′ st Sales), Sarao (31′ st Reginaldo), Golfo (31′ st Maldonado). A disp.: Santurro, Claiton, Rosaia, Vrikkis, Izco, Albertini, Lo Duca. All.: Giuseppe Raffaele

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo

Assistenti: Riccardo Vitalia (Brescia), Massimo Salvalaglio (Legnano)

IV Ufficiale: Claudio Petrella (Viterbo)

Marcatori: 2′ pt Mammarella (T.), 16′ pt Defendi (T.), 36′ pt Sarao (C.), 43′ pt Paghera (T.), 21′ st Damian (T.), 36′ st Vantaggiato (T.)

Ammoniti: Paghera (T.), Pinto (C.)

Recuperi: 3/3