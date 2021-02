Un volo inarrestabile verso la Serie B

(DMN) Terni – la Ternana non si ferma. La squadra di Cristiano Lucarelli si sbarazza con un netto 5-1 della Casertana – formazione reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato – e si porta a quattordici punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Al ‘Liberati’ Lucarelli conferma il 4-2-3-1 con Iannarilli tra i pali, Laverone, Boben, Kontek e Frascatore in difesa, Proietti e Palumbo in mediana con Partipilo, Falletti e Furlan – questa sera con i gradi da capitano – alle spalle di Raičević.

Federico Guidi, tecnico degli ospiti, punta sul 4-3-3 con Avella in porta, Polito, Konate, Carillo e Del Grosso in difesa, Icardi, Santoro e Izzillo a centrocampo con Rosso, Cuppone e Turchetta in attacco.

La Ternana è una macchina da guerra e al 27′ passa in vantaggio con Federico Furlan, bravo a depositare in rete una respinta corta di Avella su tiro dal limite di Falletti.

Al 30′ Antony Partipilo realizza il suo decimo sigillo stagionale con uno stop e tiro di precisione di pregevole fattura.

Nel recupero della prima frazione, al 46′, la Casertana accorcia le distanze con Konate.

La ripresa si apre con un contropiede rossoverde finalizzato – al 3′ – da Partipilo.

Al 13′ è sempre Partipilo protagonista e serve a Raičević la palla del 4-1 rossoverde.

Al 38′ é ancora Partipilo a servire l’assist vincente per il sigillo del 5-1 firmato Peralta.

Sabato alle 15 le fere saranno fi scena a Potenza.





Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Boben, Kontek, Frascatore (34′ st Mammarella); Proietti (26′ st Paghera), Palumbo (1′ st Salzano); Partipilo, Falletti (18′ st Peralta), Furlan (Cap.); Raičević (26′ st Ferrante). A disp.: Vitali, Russo, Suagher, Damian, Vantaggiato, Torromino, Onesti. All.: Cristiano Lucarelli

Casertana (4-3-3): Avella; Polito, Konate, Carillo (Cap.), Del Grosso (18′ st Rillo); Icardi (18′ st Matese), Santoro, Izzillo; Rosso (34′ st Longo), Cuppone (18′ st Matos), Turchetta (18′ st Pacilli). A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Hadziosmanovic, Varesanovic, De Lucia. All.: Federico Guidi

Arbitro: Eduart Pashuku (Albano Laziale)

Assistenti: Stefano Lenza (Firenze), Costin De Santo Spataru (Siena)

IV Ufficiale: Simone Galipò (Firenze)

Marcatori: 27′ pt Furlan (T.), 30′ pt Partipilo (T.), 46′ pt Konate (C.), 3′ st Partipilo (T.), 13′ st Raičević (T.), 38′ st Peralta (T.)

Ammoniti: Santoro (C.), Palumbo (T.)

Angoli:4/3

Recuperi: 2/2