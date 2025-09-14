Serie C, Ternana-Carpi 2-0, la seconda vittoria consecutiva è firmata Ferrante

  Settembre 14, 2025
    • (DMN) Terni – dopo il Rimini, anche il Carpi deve inchinarsi alla Ternana. Alla vigilia del closing per il passaggio di proprietà, i ragazzi di Luverani superano 2-0  Liberati il Carpi con una dopietta di Alexis Ferrante.

    Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati (Cap.), Maestrelli, Martella; Bianay (69′ Meccariello), Vallocchia, Garetto, Ndrecka; Orellana (78′ Tripi); Dubickas (88′ Romeo), Ferrante (69′ Leonardi). A disp.: Vitali, Morlupo, McJannett, Brignola, Longoni, Valenti, Turella, Biondini, Bruti, Durmush, Proietti. All.: Claudio Bellucci (Liverani squalificato)

    Carpi (3-4-1-2): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti (69′ Casarini), Figoli (69′ Amayah), Rosetti (78′ Pietra), Arcopinto (69′ Forte); Cortesi (Cap.), Stanzani (57′ Rigo); Gerbi. A disp.: Scacchetti, Perta, Verza, Panelli, Mahrani, Forte, Sall, Pitti, Visani. All.: Stefano Cassani

    Arbitro: Giorgio Di Cicco (sez. Lanciano)

    Assistenti: Antonio Aletta (sez. Avellino), Pierpaolo Vitale (sez. Salerno)

    IV Ufficiale: Dario Di Francesco (sez. Ostia Lido)

    FVS: Elia Tini Brunozzi (sez. Foligno)

    Marcatori: 4′, 63′ Ferrante (T.)

     

