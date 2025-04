Serie C, Ternana-Carpi 0-1, Liverani esordio amaro

(DMN) Terni- la Ternana stecca e lo fa in maniera clamorosa nel giorno del nuovo esordio di Fabio Liverani sulla panchina delle Fere. Al ‘Liberati’ passa il Carpi, con la ternana in Inferiorità numerica, è decisiva una rete di Casarini all’88’. Intanto la Virtus Entella scappa in classifica.

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (Cap.), Maestrelli, Fazzi, Tito; Corradini (84′ Damiani), De Boer; Donati; Aloi (63′ Curcio), Millico (72′ Martella); Cianci (84′ Ferrante). A disp.: Vitali, Bonugli, Capuano, Bellavigna, Ciammaglichella, Donnarumma. All.: Fabio Liverani

Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Calanca (Cap., 75′ Casarini), Rigo; Mandelli (91′ Figoli), Amaya, Campagna; Cortesi (75′ Tcheuna); Fossati (46′ Puletto), Gerbi (67′ Stanzani). A disp.: Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Saporetti, Panelli, Visani. All.: Cristian Serpini

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Vincenzo Abbinante (sez. Bari), Mirko Bartoluccio (sez. Vibo Valentia)

IV Ufficiale: Andrea Zoppi (sez. Firenze)

Marcatori: 88′ Casarini (C.)