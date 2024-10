Serie C, Ternana-Campobasso 0-0, pari casalingo

(DMN) Terni – pareggio casalingo per la Ternana di Ignazio Abate che al Libero Liberati non va oltre lo 0-0 contro il Campobasso ben messo in campo da Piero Braglia.

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (69′ Donnarumma), Loiacono, Capuano (Cap.), Tito; De Boer, Corradini (86′ Patanè); Romeo (62′ Carboni), Curcio (69′ Martella), Cicerelli (69′ Donati); Cianci. A disp.: Vitali, Krastev, Maestrelli, Mattheus, Ferrante. All.: Ignazio Abate

Campobasso (4-4-2): Forte F.; Celesia, Mondonico, Benassai, Pierno (79′ Scorza); Morelli, Prezioso (54′ Baldassin), Pellitteri, Bigonzoni (54′ Lombari); Forte R. (54′ Haveri), Di Nardo (Cap., 79′ Spalluto). A disp.: Ria, Muzi, Barbato, Calabrese, Mancini, Serra, Bosisio. All.: Piero Braglia

Arbitro: Giuseppe Vingo (sez. Pisa)

Assistenti: Antonio Aletta (sez. Avellino), Mattia Bettani (sez. Treviglio)

IV Ufficiale: Dario Acquafredda (sez. Molfetta