Serie C, Ternana-Bra 2-0, la marcia continua con Ferrante e Orellana

(DMN) Terni – La Ternana prosegue il suo momento positivo e, dopo la vittoria nel derby e il successo in Coppa Italia contro il Brescia, supera anche il Bra con un netto 2-0. Una gara gestita con maturità dai rossoverdi, che confermano continuità di risultati e prestazioni.

La squadra di Fabio Liverani controlla il match fin dalle prime battute, imponendo ritmo e qualità. Il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo, quando Ferrante trova la rete dell’1-0 premiando la supremazia territoriale della Ternana.

Nella ripresa il Bra prova a reagire, ma la difesa rossoverde concede poco o nulla. Nei minuti di recupero arriva il colpo del definitivo ko: Orellana chiude la partita con il gol del 2-0 al 92’, fissando il risultato finale.

Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Maestrelli; Romeo (80′ Bianay), Mc Jannet, Vallocchia, Ndrecka (90′ Martella); Durmush (64′ Orellana), Dubickas (64′ Pettinari); Ferrante (80′ Garetto). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, Leonardi, Meccariello, Turella, Bruti, Proietti. All.: Fabio Liverani

Bra (3-5-1-1): Renzetti; Sganzerla, Cannistrà, De Santis (Cap.); Lia, Maressa (64′ Tuzza), Lionetti (91′ Di Matteo), Campedelli (64′ La Marca), Morleo (64′ Minaj); Baldini; Sinani (87′ Di Biase). A disp.: Franzini, Rottensteiner, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto. All.: Fabio Nisticò

Arbitro: Maria Marotta (sez. Sapri)

Assistenti: Pierpaolo Carella (sez. L’Aquila), Valerio Brizzi (sez. Aprilia)

IV Ufficiale: Nicolò Dorillo (sez. Torino)

FVS: Roberto D’Ascanio (sez. Roma 2)

Marcatori: 45′ Ferrante (T.), 92′ Orellana (T.)