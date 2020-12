Serie C, Ternana-Bisceglie 3-0

Fere da dieci e lode: è record di vittorie consecutive

(DMN) Terni – la Ternana non si ferma più. Contro il Bisceglie la squadra di Cristiano Lucarelli centra la decima vittoria consecutiva e continua il suo volo in testa alla classifica del girone C con 36 punti.

Lucarelli si affida al 4-2-3-1 Iannarilli in porta, Defendi , Boben, Suagher e Mammarella sulla linea dei difensori, Proietti e Damian in mediana con Partipilo, Vantaggiato e Furlan alle spalle di Raičevic.

Ricchetti sceglie il 5-4-1 Russo tra i pali, Pelliccia e Giron esterni di difesa, Priola, Altobello e Vona centrali, Sartore, Maimone, Cittadino e Vitale con Rocco unica punta.

Gli ospiti partono forte e dopo due minuti scarsi di gioco centrano una traversa con un tiro al volo di Sartore leggermente deviato da Suagher. All’8′ la Ternana passa: su cross si Furlan, Partipilo sfiora e beffa Russo. Al 12′ capitan Defendi é costretto a lasciare il posto a Laverone per problemi fisici. É la Ternana a fare la partita e al 40′ raddoppia con un bel tiro in diagonale di Proietti.

Sotto la pioggia battente, nel deserto del ‘Liberati’, la ripresa si apre con l’ingresso in campo di Zagaria per Cirtadino nel Bisceglie mentre nella Ternana Salzano deve prendere il posto dell’infortunato Carlo Mammarella. Al 50′ Furlan, pescato da un lancio lungo di Proietti, disegna la traiettoria perfetta per definire l’assist giusto per il colpo di testa di Partipilo: é il 3-0 e il calciatore pugliese raggiunge i 9 gol in campionato.

La gara scivola via con il dominio territoriale rossoverde: non c’è storia, é una Ternana da 10 e lode.

Nel prossimo turno, in programma domenica 13 dicembre, alle ore 17.30, la Ternana sarà ospite dell’Avellino.

Ternana: 1 Iannarilli, 25 Defendi (12′ 26 Laverone) , 18 Boben, 15 Suagher, 3 Mammarella (46′ 28 Salzano), 8 Proietti (69′ 30 Paghera), 5 Damian, 21 Partipilo, 10 Vantaggiato, 7 Furlan (80′ 11 Torromino) , 23 Raičevic (69′ 20 Paghera)

A disposizione: 22 Vitali, 9 A. Ferrante, 11 Torromino, 14 Russo, 19 Onesti, 24 Peralta, 27 Bergamelli, 29 Diakite

Allenatore: Sig. Cristiano Lucarelli

Bisceglie: 1 Russo, 16 Pelliccia, 5 Priola, 26 Altobello, 6 Vona (60′ 4 De Marino), 3 Giron, 24 Sartore (75′ 7 Mansour) , 23 Maimone, 8 Cittadino (46′ 13 Zagaria), 19 Vitale (60′ 9 Makota) , 11 Rocco

A disposizione: 12 Sapri, 10 Padulano, 14 Cigliano, 15 C. Ferrante, 17 Laraspata, 20 Lauria, 21 Casella, 22 Spurio

Allenatore: Sig. Carlo Ricchetti

Marcatori: 8′ Partipilo, 40′ Proietti, 50’Partipilo

Arbitro: sig. Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Sig.ri Stefano Galimberti di Seregno e Mattia Regattieri di Finale Emilia

IV Ufficiale: Sig. Mario Perri di Roma 1

Ammoniti: –

Espulsi: –

Recupero: 2′ pt – 2′ st