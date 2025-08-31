Serie C, Ternana-Ascoli 0-2, seconda sconfitta

  • Redazione
  • Agosto 31, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 35

    • (DMN) Terni – seconda sconfitta in due gare di campionato (terza con la Coppa Italia) per la Ternana di Fabio Liverani. Al Liberati l’Ascoli di Tomei porta via tutta la posta in palio grazie alle reti di D’Uffizi e Del Sole.

    Ternana (3-5-2): Vitali; Donati, Loiacono (Cap., 91′ Fulga), Biondini; Romeo, Vallocchia (84′ Bruti), Proietti (46′ Tripi), McJannet, Ndrecka; Orellana (70′ Longoni), Ferrante. A disp.: Morlupo, Franchi, Maestrelli, Rovaglia, Valenti, Turella, Coltorti, Martella. All.: Fabio Liverani

    Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado (Cap.), Nicolini, Guiebre; Milanese (79′ Corradini), Damiani; Del Sole (69′ Rizzo), D’Uffizi (79′ Palazzino), Oviszach (62′ Ndoj); Chakir (69′ Corazza). A disp.: Barosi, Pagliai, Silipo, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli. All.: Francesco Tomei

    Arbitro: Maksym Frasynyak (sez. Gallarate)

    Assistenti: Giovanni Boato e Leonardo Tesi (entrambi sez. Padova)

    IV Ufficiale: Erminio Cerbasi (sez. Arezzo)

    FVS: Andrea Cecchi (sez. Roma 1)

    Marcatori: 7′ D’Uffizi, 45′ Del Sole (A.)

    Ammoniti: D’Uffizi, Tomei, Rizzo (A.); Orellana, Liverani (T.)

    Articolo precedente

    Serie C, Bra-Perugia 2-2, Ogunseye pareggia al 102′

