Serie C, Ternana-Ascoli 0-2, seconda sconfitta

(DMN) Terni – seconda sconfitta in due gare di campionato (terza con la Coppa Italia) per la Ternana di Fabio Liverani. Al Liberati l’Ascoli di Tomei porta via tutta la posta in palio grazie alle reti di D’Uffizi e Del Sole.
Ternana (3-5-2): Vitali; Donati, Loiacono (Cap., 91′ Fulga), Biondini; Romeo, Vallocchia (84′ Bruti), Proietti (46′ Tripi), McJannet, Ndrecka; Orellana (70′ Longoni), Ferrante. A disp.: Morlupo, Franchi, Maestrelli, Rovaglia, Valenti, Turella, Coltorti, Martella. All.: Fabio Liverani
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado (Cap.), Nicolini, Guiebre; Milanese (79′ Corradini), Damiani; Del Sole (69′ Rizzo), D’Uffizi (79′ Palazzino), Oviszach (62′ Ndoj); Chakir (69′ Corazza). A disp.: Barosi, Pagliai, Silipo, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli. All.: Francesco Tomei
Arbitro: Maksym Frasynyak (sez. Gallarate)
Assistenti: Giovanni Boato e Leonardo Tesi (entrambi sez. Padova)
IV Ufficiale: Erminio Cerbasi (sez. Arezzo)
FVS: Andrea Cecchi (sez. Roma 1)
Marcatori: 7′ D’Uffizi, 45′ Del Sole (A.)
Ammoniti: D’Uffizi, Tomei, Rizzo (A.); Orellana, Liverani (T.)
