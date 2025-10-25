Serie C, Ternana-Arezzo 1-1, è sempre Dubickas

  Ottobre 25, 2025
    • (DMN) Terni – bel pari interno per la Ternana di Fabio Liverani contro la capolista Arezzo, guidata dall’ex Cristian Bucchi. Per le fere il vantaggio è stato firmato dal solito Dubickas mentre il pari è stato messo a segno dall’ex Cianci.

    Ternana (3-4-1- 2): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Martella; Romeo (80′ Bianay), Proietti (60′ McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Garetto; Dubickas (80′ Orellana), Ferrante (60′ Pettinari). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, Leonardi, Brignola, Maestrelli, Meccariello, Biondini, Durmush. All.: Fabio Liverani

    Arezzo (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (Cap.), Tito (88′ Righetti); Iaccarino, Guccione (70′ Ravasio), Chierico (60′ Eklu); Pattarello, Cianci (88′ Gigli), Tavernelli (60′ Varela). A disp.: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Dell’Aquila. All.: Cristian Bucchi

    Arbitro: Roberto Lovison (sez. Padova)

    Assistenti: Domenico Russo (sez. Torre Annunziata), Carmine De Vito (sez. Napoli)

    IV Ufficiale: Nicolò Dorillo (sez. Torino)

    FVS: Francesco Raccanello (sez. Viterbo)

    Marcatori: 37′ Dubickas (T.), 70′ Cianci (A.)

