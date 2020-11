Serie C, Südtirol-Perugia 1-1

Ottimo pari sul campo della capolista

(DMN) Bolzano – termina in parità la sfida della tredicesima giornata del campionato di Serie C tra il Südtirol di Stefano Vecchi ed il Perugia di Fabio Caserta. Un 1-1 che sta stretto ai grifoni ma che profuma di positività per aver imposto il proprio gioco sul difficile campo della capolista.

Caserta sceglie il 3-5-2 con Fulignati in porta , Rosi, Angella e Monaco in difesa, Elia, Falzerano, Burrai, Sounas e Crialese a centrocampo con Melchiorri e Murano in avanti.

Per Vecchi il consueto 4-3-1-2 con Poluzzi tra i pali, linea di difesa con El Kaouakibi, Malomo, Curto e Fabbri, in mezzo Beccaro, Gatto e Karic con Casiraghi dietro le punte Magnaghi e Rover.

L’avvio di gara del Perugia é perfetto e i biancorossi, oggi in maglia blu con dettagli oro, trovano il vantaggio al 2′ con Melchiorri bravo a ribadire in rete la sfera dopo un palo colpito con un colpo di testa di Murano su calcio d’angolo battuto da Burrai.

La squadra di Caserta vuole fare la partita e continua a spingere sull’acceleratore. Poluzzi é prodigioso in almeno due occasioni su Melchiorri mentre Falzerano getta alle ortiche un ottimo pallone da buona posizione. Quanto spreco.

Al 41′ il Südtirol beneficia di un calcio di rigore, probabilmente dubbio, che l’ex Gubbio Casiraghi trasforma nella rete del pareggio.

Nella ripresa il Perugia riesce ad arginare il prevedibile ritorno della squadra di Vecchi che, nonostante un possesso di palla più efficace rispetto alla prima frazione, non produce nessuna preoccupazione dalle parti dell’inoperoso Fulignati. La partita scivola via sul pari. Un punto d’oro se immaginato alla vigilia, due punti persi se si guarda a quanto prodotto dal Perugia, specie nel primo tempo.

Südtirol: 1 Poluzzi, 2 El Kaouakibi, 3 Fabbri, 4 Curto, 8 Gatto, 14 Karic, 17 Casiraghi, 18 Rover, 23 Malomo, 29 Magnaghi (75′ 11 Fischnaller), 30 Beccaro (83′ 10 Fink)

A disposizione:22 Meneghetti, 6 Gigli, 7 Turchetta, 12 Pircher, 13 Davi, 16 Calabrese, 19 Greco,21 Tait,25 Polak, 27 Semprini.

Allenatore: Sig. Stefano Vecchi

Perugia : 1 Fulignati, 2 Rosi, 5 Angella, 6 Monaco, 7 Elia (72′ 4 Sgarbi), 8 Burrai, 9 Melchiorri (88′ 18 Minesso), 11 Murano (77′ 20 Bianchimano), 13 Sounas, 14 Crialese, 23 Falzerano (77′ 10 Dragomir)



A disposizione: 12 Bocci, 22 Baiocco, 17 Moscati, 19 Vanbaleghem, 25 Tozzuolo, 27 Cancellotti, 28 Kouan



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria



Assistenti: Sig.ri Costin Del Santo Spataru della sezione di Siena e Stefano Lenza sezione di Firenze



IV uomo: Sig. Sajmir Kumara della sezione di Verona



Marcatori: 2′ Melchiorri, 41′ Casiraghi (R)



Ammoniti: Casiraghi, Curto, Crialese



Espulsi:

Recupero: 1′ pt., 3′ st