Serie C, SPAL-Perugia 1-1, Di Maggio illude

(DMN) Ferrara- Ancora un pari in casa Perugia. Nonostante un tempo in superiorità numerica, la squadra di Lamberto Zauli non è andata oltre il lari sul campo della SPAL. Dopo il vantaggio degli ospiti, con il terzo gol stagionale di Di Maggio, la formazione ferrarese ha trovato il pari con Antenucci.

SPAL: 12 Galeotti; 7 Antenucci, 8 El Kaddouri, 11 Rao, 19 Mignanelli, 20 Zammarini, 23 Arena, 26 Bassoli, 28 Calapai, 33 D?orazio, 77 Bidaoui. A disp: 1 Melgrati (GK), 22 Meneghetti (GK), 3 Bruscagin, 5 Awua, 10 Radrezza, 15 Haoudi,18 Ntenda, 27 Boccia, 29 Nador, 80 Buchel, 90 Kane, 91 Contè, 92 Checchinato. All.: Andrea Dossena

PERUGIA: 22 Albertoni; 6 Giunti, 9 Montevago, 10 Matos, 15 Dell’Orco, 18 Di Maggio, 23 Lisi, 24 Torrasi, 28 Riccardi, 94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp: 12 Yimga (GK), 54 Romagnoli (GK), 4 Leo, 7 Bacchin, 13 Amoran, 16 Bartolomei, 17 Cisco, 29 Broh, 30 Marconi, 67 Plaia, 73 Polizzi. All.: Lamberto Zauli

ARBITRO: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Alessandro Parisi di Bari e Carmine De Vito di Napoli) IV° UFFICIALE: Erminio Cerbasi di Arezzo

RETI: 21′ st Di Maggio, 28′ st Antonucci

NOTE: espulso al 42′ pt El Kaddouri per doppia ammonizione. Ammoniti: El Kaddouri, Montevago, Lisi, Bassoli