Serie C, Sestri Levante-Perugia 2-2, raggiunti due volte

(DMN) Sestri Levante – finisce in parità la sfida del “Sivori” tra Sestri Levante e Perugia. Dopo il vantaggio iniziale di Montevago (dopo soli 30″), il primo pari locale è stato siglato da Durmush al 32′. Al 41′ Torrasi ha riportato in avanti il Perugia ma al 20′ della ripresa un calcio di rigore di Clemenza ha riportato tutto in parità.

SESTRI LEVANTE: 1 Anacoura, 27 Podda, 5 Valentini, 53 Pittino, 43 Montebugnoli, 86 Raggio Garibaldi (9 ‘ st 28 Giorno),18 Rosetti, 14 Oneto (1’ st 8 Conti), 10 Clemenza ( 41 ‘ st 25 Nunziatini), 7 Durmush ( 30 ‘ st 19 Pavanello), 9 Parravicini. A disp: 12 Sias (GK), 22 Fusco (GK), 4 Pane, 11 De Felice, 23 Nenci, 25 Nunziatini, 37 Brugognone, 95 Primasso. All.: Andrea Scotto

PERUGIA: 1 Gemello, 9 Montevago, 10 Matos, 13 Amoran, 16 Bartolomei, 18 Di Maggio, 23 Lisi ( 33 ‘ st 19 Palsson) 24 Torrasi, 67 Plaia, 94 Mezzoni, 98 Giraudo (33 ‘ pt 4 Leo). A disp: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 2 Viti, 3 Morichelli, 7 Bacchin, 20 Ricci, 30 Marconi, 33 Agosti, 45 Sylla, 47 Squarzoni, 73 Polizzi. All.: Lamberto Zauli

ARBITRO: Nicolò Dorillo di Torino (Nirintsalama T. Adrianbelo di Roma e Andrea Manzilli di Voghera) IV UFFICIALE: Gabriele Restaldo di Ivrea

RETI: 1 ‘ pt Montevago, 32 ‘ pt Durmush (SL), 41 ‘ pt Torrasi, 20 ‘ st Clemenza (SL)