Serie C, secondo ko consecutivo per le Fere: a Pesaro decide Di Paola, rosso a Dubickas

Seconda sconfitta consecutiva per la Ternana di Fabio Liverani. Dopo il derby casalingo perso contro il Gubbio, le Fere cadono di misura anche al Benelli contro la Vis Pesaro: finisce 1-0 per i marchigiani, al termine di una gara complicata per i rossoverdi ma chiusa con un assalto generoso nonostante l’inferiorità numerica.

Allo stadio Stadio Tonino Benelli la partita si indirizza subito. Dopo appena quattro minuti la Vis trova il vantaggio: Manuel Di Paola sfrutta un recupero alto dei padroni di casa. Alessandro Zoia soffia il pallone a Kerrigan e serve il di Paola che, con freddezza, insacca di piatto battendo D’Alterio.

La Ternana prova a reagire e a prendere campo, ma la gara si complica al 29’. Il centravanti lituano Edgaras Dubickas perde la testa in un contrasto con Denis Tonucci: sbracciata e rosso diretto. Fere in dieci uomini e partita ancora più in salita.

Nonostante l’inferiorità numerica, nella ripresa la squadra di Liverani mostra carattere. I rossoverdi spingono con continuità e sfiorano il pareggio con Giovanni Donati, la cui conclusione si stampa sulla traversa facendo tremare la difesa pesarese.

Nel finale è un vero assedio della Ternana, che riversa uomini nella metà campo avversaria alla ricerca dell’1-1. La Vis Pesaro però resiste, difende il vantaggio e porta a casa tre punti pesanti.

Per le Fere resta la prestazione di orgoglio della ripresa, ma anche la consapevolezza di un momento difficile: due sconfitte consecutive e la necessità di ritrovare subito punti e serenità.