Serie C, secondo ko consecutivo per le Fere: a Pesaro decide Di Paola, rosso a Dubickas

  • Redazione
  • Marzo 14, 2026
  • DUE MONDI SPORT
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    • Seconda sconfitta consecutiva per la Ternana di Fabio Liverani. Dopo il derby casalingo perso contro il Gubbio, le Fere cadono di misura anche al Benelli contro la Vis Pesaro: finisce 1-0 per i marchigiani, al termine di una gara complicata per i rossoverdi ma chiusa con un assalto generoso nonostante l’inferiorità numerica.

    Allo stadio Stadio Tonino Benelli la partita si indirizza subito. Dopo appena quattro minuti la Vis trova il vantaggio: Manuel Di Paola sfrutta un recupero alto dei padroni di casa. Alessandro Zoia soffia il pallone a Kerrigan e serve il  di Paola che, con freddezza, insacca di piatto battendo D’Alterio.

    La Ternana prova a reagire e a prendere campo, ma la gara si complica al 29’. Il centravanti lituano Edgaras Dubickas  perde la testa in un contrasto con Denis Tonucci: sbracciata e rosso diretto. Fere in dieci uomini e partita ancora più in salita.

    Nonostante l’inferiorità numerica, nella ripresa la squadra di Liverani mostra carattere. I rossoverdi spingono con continuità e sfiorano il pareggio con Giovanni Donati, la cui conclusione si stampa sulla traversa facendo tremare la difesa pesarese.

    Nel finale è un vero assedio della Ternana, che riversa uomini nella metà campo avversaria alla ricerca dell’1-1. La Vis Pesaro però resiste, difende il vantaggio e porta a casa tre punti pesanti.

    Per le Fere resta la prestazione di orgoglio della ripresa, ma anche la consapevolezza di un momento difficile: due sconfitte consecutive e la necessità di ritrovare subito punti e serenità.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....