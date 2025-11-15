Serie C, Sambenedettese-Ternana 0-0, reti inviolate in riva all’Adriatico

Finisce senza reti, ma non senza emozioni, la sfida tra Sambenedettese e Ternana, valida per la tredicesima giornata di Serie C. Uno 0-0 intenso, combattuto, in cui le due squadre hanno mostrato solidità e carattere, pur senza riuscire a trovare il guizzo decisivo.

La Ternana di Fabio Liverani, solida nel suo 3-4-1-2, si affida alla qualità tra le linee di Garetto e ai movimenti della coppia d’attacco Ferrante–Leonardi. Pur gestendo bene la palla, le Fere faticano però a creare reali pericoli verso Cultraro, ben protetto da un reparto difensivo ordinato e attento.

Sambenedettese (3-5-1-1): Cultraro, Zoboletti, Zini, Dalmazzi, Tosi, Bongelli (25′ st Alfieri), M. Tourè (39′ st Marranzino), Candellori, Konate (39′ st Scafetta), N. Toure (15′ st Battista), Eusepi (39′ st Sbaffo). A disp.: Grillo, Dell’Oglio, Chelli, Lulli, Pezzola, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Tataranni. All.: Ottavio Palladini

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Daonti, Capuano (Cap.), Maestrelli; Romeo (36′ st Bianay), Tripi (1′ st Proietti), Vallocchia, Ndrecka; Garetto (21′ st Turella); Ferrante (43′ st Brignola), Leonardi (21′ st Orellana). A disp.: Vitali, Morlupo, Loiacono, McJannet, Meccariello, Valenti, Biondini, Bruti, Durmush. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Gabriele Restaldo (sez. Ivrea)

Assistenti: Vincenzo Russo (sez. Nichelino), Roberto Meraviglia (sez. Pistoia)

IV Ufficiale: Giorgio Di Cicco (sez. Lanciano)

FVS: Pio Carlo Cataneo (sez. Foggia)

Ammoniti: M. Toure, Alfieri (S.); Brignola (T.)