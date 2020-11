Serie C, Sambenedettese-Perugia 1-1

Melchiorri é un lusso, buon pari al ‘Riviera delle Palme’

(DMN) San Benedetto del Tronto – il Perugia porta a 5 la sua striscia di risultati utili consecutivi e porta a casa un buon punto dal ‘Riviera delle Palme’ contro la Samb di Zironelli che da due settimane ha preso il posto di Paolo Montero in riva all’Adriatico.

Caserta sceglie il 3-5-2 con Fulignati in porta, Rosi, Sgarbi e Monaco nel blocco difensivo, Cancellotti e Favalli sugli esterni, Moscati in regia, Sounas e Dragomir interni di centrocampo con Melchiorri (foto) e Murano in avanti.

Atteggiamento speculare per Zironelli con Nobile in porta, D’Ambrosio, Enrici e Di Pasquale in difesa, Scrugli, l’ex Ternana Angiulli, Mawuli, D’Angelo e Liporace a centrocampo con l’ex interista Botta e Lescano in attacco. Assente Maxi Lopez.

Buon Perugia in avvio che sfiora anche il vantaggio con Melchiorri fermato da una grande parata di Nobile. Al 20′ Sgarbi e Mawuli si abbracciano in area e il direttore di gara concede il rigore per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta Botta che spiazza Fulignati. La Samb spaventa il Perugia con un incredibile sinistro, da 30 metri, di Angiulli che si stampa sul palo. Il grifo reagisce ma Murano spreca clamorosamente da buona posizione.

Il Perugia torna in carreggiata ed al 39′ un bel cross si Cancellotti viene sfruttato perfettamente da Melchiorri bravo a colpire di testa e a battere Nobile.

Nella ripresa, Fulignati é perfetto su una sventola di Botta dai 30 metri. La difesa del Perugia, guidata da un monumentale Monaco, non concede più nulla ai marchigiani. Il centrocampo, orfano di pedine importanti, regge bene, in avanti Melchiorri é un lusso per la categoria. Il Perugia ‘si accontenta’ di un buon punto conquistato in un campo difficile.

Mercoledì al ‘Curi’ arriva la capolista Padova.

Sambenedettese: 22 Nobile, 4 D’Ambrosio, 5 Enrici, 6 Di Pasquale, 10 Botta, 16 D’Angelo (61′ 24 Bacio Terracino) , 19 Shaka Mawuli, 23 Angiulli, 25 Scrugli (91′ 2 Biondi) , 32 Lescano (9 Nocciolini) , 33 Liporace (71′ 14 Malotti)

A diposizione: 1 Laborda, 2 Biondi, 7 Occhiato, 17 Rocchi, 20 Serafino, 27 Masini, 28 De Goicoechea, 29 Lavilla, 30 De Ciancio

Allenatore: Sig. Mauro Zironelli

Perugia : 1 Fulignati, 4 Sgarbi, 6 Monaco, 2 Rosi, 3 Favalli, 10 Dragomir, 17 Moscati (90′ 19 Vanbaleghem) , 13 Sounas (73′ 23 Falzerano) , 27 Cancellotti, 9 Melchiorri, 11 Murano (65′ 20 Bianchimano)



A disposizione: 12 Bocci, 22 Baiocco, 5 Angella, 8 Burrai, 15 Konate 16 Lunghi, 26 Tozzuolo



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Mario Vigile della sezione di Cosenza.

Assistenti: Sig.ri Alberto Zampese della sezione di Bassano del Grappa mentre e Andrea Torresan sezione di Bassano del Grappa.



IV uomo: Sig. Niccolò Turrini della sezione di Firenze.



Marcatori: 20′ Botta (R), 39′ Melchiorri



Ammoniti: Sgarbi, Angiulli



Espulsi:

Recupero: Pt. 1 min., St. 3 min.