Serie C, Rimini-Ternana 1-4, primo successo

  • Settembre 7, 2025
    • (DMN) Rimini – dal “Neri” arriva il primo successo in campionato della Ternana di Fabio Liverani. Una vittoria rotonda, per 4-1, firmata da Bianay, Ferrante, Dubickas e Orellana.

    RIMINI (3-4-1-2): Vitali L.; Moray, Bellodi (Cap.), Lepri (14′ st Luzaic); Fabbri (30′ st Frati), Piccoli, Asmussen (40′ st Mini), Longobardi, Gemello (30′ st Rubino); D’Agostini, Capac (30′ st Romualdi). A disp.: Pirini, Gagliano, Mengoni, Zammarchi, Di Pollina. All.: Filippo D’Alesio

    TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati (Cap.), Loiacono (40′ pt Maestrelli), Martella; Bianay (30′ st Meccariello), Tripi (22′ st McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Romeo (40′ pt Dubickas), Orellana; Ferrante (30′ st Leonardi). A disp.: Vitali, Morlupo, Brignola, Longoni, Valenti, Turella, Bruti, Proietti. All.: Fabio Liverani

    Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (sez. Catanzaro)

    Assistenti: Nicola Morea (sez. Molfetta), Dario Testai (sez. Catania)

    IV Ufficiale: Francesco D’Eusanio (sez. Faenza)

    FVS: Tommaso Mambelli (sez. Cesena)

    Marcatori: 5′ pt Bianay (T.), 29′ pt Lepri (R.), 47′ pt Ferrante (T.), 51′ pt Dubickas (T.), 12′ st Orellana (T., rig)

