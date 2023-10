Serie C, Recanatese-Perugia 0-0

Adamonis para tutto, Vazquez sbaglia un rigore

(DMN) Recanati – termina in parità tra Recanatese e Perugia. Nella terra di Leopardi, la squadra di Francesco Baldini non va oltre lo zero a zero contro l’organizzata formazione locale guidata dal grande ex, Giovanni Pagliari. Migliore in campo il portiere biancorosso Adamonis, protagonista di più interventi salva risultato. Nota negativa invece il rigore parato dal portiere locale Meli a Federico Vazquez che ha lasciato intatto il parziale di gara. Lunedì sera al “Curi” il Perugia ospiterà la Virtus Entella.

RECANATESE: 1 Meli, 2 Veltri, 4 Prisco (39′ st 24 Raparo), 7 Senigagliesi (25′ st 17 Egharevba), 8 Carpani, 9 Melchiorri, 10 Sbaffo, 13 Ricci, 14 Ferrante, 16 Morrone (37′ st 21 Giampaolo), 25 Logobardi. A disp: 12 Tiberi (GK), 22 Mascolo (GK), 3 Quacquarelli, 11 Lipari, 23 Marinacci, 30 Canonici, 37 Ferretti, 54 Peretti. All.: Giovanni Pagliari

PERUGIA: 12 Adamonis, 3 Cancellieri (1′ st 71 Bozzolan), 4 Iannoni (1′ st 11 Seghetti), 5 Angella, 6 Vulikic, 9 Vazquez (18′ st 26 Santoro), 10 Matos, 16 Bartolomei, 23 Lisi, 28 Kouan (39′ st 21 Cudrig), 94 Mezzoni (18′ st 7 Paz). A disp: 22 Furlan (GK), 17 Ebnoutalib, 20 Ricci, 24 Torrasi, 25 Morichelli, 84 Giunti, 91 Souare. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila (Domenico Castro di Livorno e Matteo Cardona di Livorno) IV° UFFICIALE: Gianluca Guitaldi di Rimini.

RETI:

NOTE: serata mite. Presenti 1339 spettatori, di cui 402 ospiti. Espulso al 10′ st il vice allenatore della Recanatese Pesaresi. Ammoniti Kouan, Cancellieri, Veltri. Al 6′ st Meli para rigore a Vazquez