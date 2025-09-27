Serie C, Ravenna-Ternana 1-0, decide Rrapaj

(DMN) Ravenna – è una rete di Rrapaj a decidere la sfida del “Benelli” tra il Ravenna di Marchionni e la Ternana di Liverani. Per le fere si tratta del terzo stop stagionale dopo 3 vittorie ed un pareggio.
Ravenna (3-5-2): Anacoura; Donati G., Esposito, Solini; Da Pozzo, Tenkorang, Lonardi (22′ st Motti), Rossetti, Rrapaj (Cap., 49′ st Ilari); Luciani (38′ st Bianconi), Spini (49′ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All.: Marco Marchionni
Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati (Cap.), Maestrelli, Martella (8′ st Meccariello); Bianay (8′ st Romeo), Garetto (21′ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; McJannet (30′ st Leonardi), Orellana (30′ st Brignola); Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All.: Fabio Liverani
Arbitro: Alberto Poli (sez. Verona)
Assistenti: Giuseppe Bosco e Alessio Miccoli (entrambi della sezione di Lanciano)
IV Ufficiale: Mario Picardi (sez. Viareggio)
FVS: Ludovico Esposito (sez. Rimini)
Marcatori: 27′ st Rrapaj (R.)
Lascia un commento