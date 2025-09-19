Serie C, Ravenna-Perugia 3-2, ripresa da incubo

(DMN) Ravenna – Grave sconfitta esterna per il Perugia di Vincenzo Cangelosi che in vantaggio di 2-0 si fa rimontare dal Ravenna.

Dopo un avvio ottimo con il vantaggio di Kanoute ed il raddoppio di Matos (gol e assist per il brasiliano) nel Perugia la luce si è spenta all’improvviso. La squadra di Cangelosi ha subito la prima rete dei giallorossi al 44′ ,poi, nella ripresa, senza riuscire a mettere ordine in campo è caduta sotto i colpi dei romagnoli che hanno rimontato con merito il risultato.

RAVENNA: Anacoura J., Donati G., Esposito A. (dal 35′ st Bianconi A.), Solini M., Da Pozzo L., Tenkorang J., Lonardi L., Di Marco T. (dal 31′ pt Zagre A.), Rrapaj P. (dal 35′ st Rossetti M.), Spini C. (dal 45′ st Okaka S.), Motti M. (dal 35′ st Scaringi M.)

A disposizione: Bianconi A., Borra D., Calandrini G., Falbo L., Ilari C., Luciani P., Mandorlini M., Menegazzo L., Okaka S., Rossetti M., Scaringi M., Sermenghi L., Stagni T., Zagre A., Zakaria K.



PERUGIA: Gemello L., Calapai L., Megelaitis L., Dell’Orco C., Giraudo F., Tumbarello G., Joselito (dal 29′ st Broh J.), Giunti G., Matos, Ogunseye R. (dal 9′ st Montevago D.), Kanoute M. (dal 9′ st Bacchin L.)

A disposizione: Angella G., Bacchin L., Broh J., Montevago D., Moro L., Nwanege K., Terrnava D., Torrasi E., Yabre M.



RETI: 44′ pt Spini C. (Ravenna), 16′ st Donati G. (Ravenna), 18′ st Tenkorang J. (Ravenna), 6′ pt Kanoute M. (Perugia), 41′ pt Matos (Perugia)