Serie C, Ravenna-Perugia 1-0, decide Rrapaj

  • Redazione
  • Settembre 27, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 46

    • (DMN) Ravenna – è una rete di Rrapaj a decidere la sfida del “Benelli” tra il Ravenna di Marchionni e la Ternana di Liverani. Per le fere si tratta del terzo stop stagionale dopo 3 vittorie ed un pareggio.

    Ravenna (3-5-2): Anacoura; Donati G., Esposito, Solini; Da Pozzo, Tenkorang, Lonardi (22′ st Motti), Rossetti, Rrapaj (Cap., 49′ st Ilari); Luciani (38′ st Bianconi), Spini (49′ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All.: Marco Marchionni

    Ternana (3-4-2-1):     D’Alterio; Donati (Cap.), Maestrelli, Martella (8′ st Meccariello); Bianay (8′ st Romeo), Garetto (21′ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; McJannet (30′ st Leonardi), Orellana (30′ st Brignola); Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All.: Fabio Liverani

    Arbitro: Alberto Poli (sez. Verona)

    Assistenti: Giuseppe Bosco e Alessio Miccoli (entrambi della sezione di Lanciano)

    IV Ufficiale: Mario Picardi (sez. Viareggio)

    FVS: Ludovico Esposito (sez. Rimini)

    Marcatori: 27′ st Rrapaj (R.)

    Share

    Articolo precedente

    Serie C, Perugia-Sambenedettese 1-2, terza sconfitta consecutiva

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....