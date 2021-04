Serie C, Ravenna-Perugia 0-3

Rosi, Bianchimano e Burrai per tre punti essenziali

(DMN) Ravenna – Grande vittoria del Perugia sul campo del Ravenna di Leonardo Colucci. Tre punti che alimentano le speranze dei grifoni di promozione diretta e che permettono ai biancorossi di agganciare il Padova in testa alla classifica in attesa delle gare di domenica.

La cronaca

Caserta punta sul 4-3-3 con Minelli tra i pali, Rosi, Monaco, Negro e Crialese in difesa, Kouan, Sounas e Vanbaleghem in mediana con Elia, Falzerano e Murano in attacco.

4-3-3 anche per Leonardo Colucci con Tomei tra i pali, Shiba, Codromaz, Boccaccini e Perri in difesa, Esposito, Papa e Fiorani a centrocampo con Ferretti, Sereni e Martignago in attacco.

Primo tempo

1′ inizia la sfida, maglia bianca con pantaloncini rossi per il Perugia, completo nero con inserti gialli per il Ravenna. Primo giro palla ai padroni di casa

15′ gara combattuta ,a ancora in perfetta parità

21′ occasione per il Ravenna, Monaco salva quasi sulla linea dopo un’uscita di Minelli sull’attaccante ravennate

24′ grande parata di Minelli su tentativo di Ferretti

40′ palo dei grifoni sugli sviluppi di un calcio d’angolo

44′ calcio di punizione di Vanbaleghem, colpo di testa di Negro, palla che sfiora il palo

45′ assegnato 1′ di recupero

45+1′ termina a reti inviolate

Secondo tempo

46′ la ripresa inizia senza sostituzioni. Palla ai grifoni

54′ azione lunga e insistita del Perugia, Rosi piazza la zampata decisiva: è 0-1

56′ il Perugia insiste, tiro di Kouan di poco a lato

58′ Burrai prende il posto di Falzerano

64′ Melchiorri e Bianchimano per Murano ed Elia

65′ nel Ravenna esce Martignago per Marozzi

74′ bel cross di Rosi, incornata di Bianchimano e il Perugia raddoppia: 0-2

75′ Rocchi prende il posto di Fiorani

78′ ammonito Melchiorri

78′ Rosi per Cancellotti e Di Noia per Crialese

85′ grifoni in pieno controllo della gara

89′ punizione magistrale di Burrai: 0-3

90′ assegnati 5′ di recupero

90+1′ Caidi, Fiore e Alari prendono il posto di Papa, Boccaccini e Shiba

90+5′ finisce 0-3

Ravenna: 34 Tomei, 4 Shiba (90+1′ 2 Alari) , 5Fiorani (75′ 18 Rocchi) , 7 Ferretti, 15 Codromaz, 20 Martignago (65′ 11 Marozzi) , 21 Sereni, 26 Esposito, 27 Papa (90+1′ 23 Caidi) , 30 Perri, 33 Boccaccini (90+1′ 31 Fiore)

A disposizione: 22 Raspa, 32 Albertoni, 14 Zanoni, 17 Mancini, 25 Jidayi

Allenatore: Sig. Leonardo Colucci

PERUGIA: 25 Minelli, 2 Rosi (78′ 27 Cancellotti) , 6 Monaco, 7 Elia (64′ 20 Bianchimano) , 11 Murano (64′ 9 Melchiorri) , 13 Sounas, 14 Crialese (78′ 10 Di Noia) , 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano (58′ 8 Burrai) , 24 Negro, 28Kouan



A disposizione: 12 Bocci, 3 Favalli, 18 Minesso, 30 Angori, 32 Vano



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Alberto Fiero della sezione di Pistoia

Assistenti: Sig.ri Nicolo Tinello della sezione di Rovigo e Orazio Luca Donato sezione di Milano



IV Ufficiale: Sig. Tommaso Zampani della sezione di Cesena



Marcatori: 54′ Rosi, 74′ Bianchimano, 89′ Burrai



Ammoniti: Caserta (all. Perugia), Rosi, Melchiorri



Espulsi: –

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Spettatori: porte chiuse