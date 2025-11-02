Serie C, Pontedera-Perugia 2-2, il gol olimpico di Manzari vale il punto

(DMN) Perugia – nel giorno della scomparsa dell’indimenticabile Giovanni Galeone, arriva un buon punto del Perugia di Giovanni Tedesco sul campo del Pontedera dell’ex Leonardo Menichini.
Dopo il vantaggio dei locali con Vitali arriva il pari di Giraudo, alla prima rete in biancorossa.
Nella ripresa due reti da cineteca: il tiro dai 25 metri di Ladinetti ed il gol olimpico di Manzari, fissano il risultato sul 2-2.
Nel recupero è stato concesso un calcio di rigore al Perugia per un fallo su Giardino poi revocato dopo l’intervento del VFS.
PONTEDERA 22 Biagini, 21 Perretta, 5 Corradini, 19Pretato, 7 Migliardi; 14 Manfredonia, 10 Ladinetti; 17V itali, 8 Faggi, 25 Nabian; 29 Andolfi
A disp:1 Vannucchi, 30 Strada, 3 Vona, 4 Milazzo, 6 Gueye, 16 Polizzi, 18 Paolini, 20 Pietrelli, 23 Cerretti, 24 Bassanini, 26 Tempre, 27 Coviello, 33 Battimelli
Allenatore: Leonardo Menichini
PERUGIA Gemello 1; 5 Angella; 6 Giunti; 7 Kanoute; 9 Montevago; 16 Bartolomei; 28 Riccardi; 31 Tozzuolo; 32 Megelaitis; 77 Manzari; 98 Giraudo .
A disp: 12 Moro, 55 Strappini, 3 Yabre, 4 Joselito, 11 Bacchin, 17 Terrnava, 19 Dottori, 20 Tumbarello, 21 Broh, 24 Torrasi, 26 Calapai, 29 Ogunseye, 30 Giardino, 71 Rondolini, 99 Nwanege
Allenatore: Giovanni Tedesco
Arbitro: Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa
Assistenti: Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia.
Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.
Operatore FVS: Cristiano Pelosi di Ercolano.
Marcatori:
PONTEDERA Vitali 34′ ; Ladinetti 55′
PERUGIA Giraudo 41′; Manzari 68′
