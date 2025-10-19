Serie C, Pineto-Perugia 3-0, situazione sempre più drammatica

  • Redazione
  • Ottobre 19, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 59

    • (DMN) Pineto – anche il Pineto passeggia sul Perugia e la squadra di braglia inciampa nella settima sconfitta consecutiva. Un momento drammatico per il Perugia ei sui tifosi che ormai sono dentro ad un dramma senza fine.

